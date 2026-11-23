JawaPos.com - AC Milan meraih kemenangan telak 5-1 atas Frosinone pada pekan ke-12 Liga Italia 2026/2027 di Stadion San Siro, Minggu (22/11) waktu setempat.

Dilansir dari Antara, Rossoneri tampil dominan untuk kembali menembus empat besar klasemen sementara.

Lima gol kemenangan AC Milan dicetak melalui gol bunuh diri Gabriele Calvani, Goncalo Ramos, Ardon Jashari, Alphadjo Cisse, dan Christian Pulisic.

Sementara itu, Frosinone hanya mampu membalas melalui Patrizio Masini.

Tambahan tiga poin membawa AC Milan naik ke peringkat keempat klasemen dengan koleksi 27 poin dari 12 pertandingan.

Tim asuhan Ruben Amorim tersebut menggeser Como, yang sebelumnya menang 2-0 atas Cagliari. Milan kini terpaut lima poin dari Lazio yang berada di puncak klasemen.

Sedangkan Frosinone tertahan di peringkat tujuh dengan 20 poin. Mereka gagal merebut posisi enam dari Juventus, yang hanya unggul satu angka.

Frosinone asuhan Massimiliano Alvini memang berani tampil agresif dengan menerapkan garis pertahanan tinggi.

Bahkan, tim tamu sempat mengancam pada menit kedua melalui tembakan Patrizio Masini yang membentur tiang gawang AC Milan.

Namun, pendekatan tersebut justru memberikan ruang bagi Rossoneri untuk melancarkan serangan balik dan keunggulan pada menit ke-4 melalui gol bunuh diri Gabriele Calvani.

Gol bermula dari operan Luka Modric yang mengawali serangan balik cepat. Adrien Rabiot kemudian berhasil menembus sisi kiri pertahanan sebelum mengirimkan bola ke arah Pulisic.

Upaya Calvani untuk memotong umpan tersebut justru membuat bola masuk ke gawang timnya sendiri.

AC Milan menggandakan keunggulan pada menit ke-19. Ramos berhasil merebut bola sebelum membangun serangan cepat bersama Diego Moreira dan Adrien Rabiot.

Rabiot kemudian mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti yang diselesaikan dengan baik oleh Ramos.

Meski tertinggal dua gol, Frosinone tidak mengubah pendekatan permainan. Mereka tetap berani menekan dan akhirnya memperkecil ketertinggalan pada menit ke-25.

Giorgi Kvernadze menusuk dari sisi kiri sebelum mengirimkan umpan tarik ke kotak penalti.

Yunus Musah gagal mengantisipasi bola dengan sempurna sehingga Masini dapat menyambarnya untuk mengubah skor menjadi 2-1.

Tidak ada gol tambahan hingga babak pertama berakhir. AC Milan pun memasuki ruang ganti dengan keunggulan tipis atas tim tamu.

Memasuki babak kedua, Amorim melakukan perubahan dengan memasukkan Ardon Jashari untuk menggantikan Davide Bartesaghi.

Keputusan tersebut langsung memberikan hasil positif. Jashari mencetak gol ketiga AC Milan pada menit ke-48 melalui tembakan keras dari sudut sempit.

Rossoneri semakin menjauh pada menit ke-60. Alphadjo Cisse menuntaskan umpan Diego Moreira melalui skema serangan balik cepat.

Gol tersebut sempat ditinjau melalui Video Assistant Referee (VAR) sebelum akhirnya disahkan wasit.

Baca Juga:Mikel Arteta Larang Pemain Arsenal Gunakan FPL usai Christos Tzolis Bocorkan Info Tim

Pulisic kemudian melengkapi kemenangan AC Milan menjadi 5-1 pada menit ke-68. Gol tersebut berawal dari sepak pojok Frosinone yang berhasil diamankan Mike Maignan.

AC Milan langsung melancarkan transisi cepat ketika pertahanan tim tamu belum kembali ke posisinya. Pulisic memanfaatkan ruang yang tersedia untuk menaklukkan kiper Frosinone.

Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Kemenangan 5-1 memastikan AC Milan kembali menempati posisi empat besar.