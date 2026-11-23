JawaPos.com - Mauricio Pochettino mengawali kiprah sebagai pelatih Manchester United dengan pahit setelah dibantai Liverpool dengan skor telak 0-4.

Laga ke-11 Liga Inggris 2026/2027 itu berlangsung di Stadion Anfield, Minggu (22/11).

Dilansir dari Antara, dalam pertandingan debut bersama Manchester United, Mauricio Pochettino harus menyaksikan tim asuhannya tak berdaya menghadapi dominasi Liverpool.

Empat gol The Reds dicetak Dominik Szoboszlai (10'), Florian Wirtz (13'), Rio Ngumoha (66'), dan Victor Munoz (82').

Situasi semakin sulit bagi Pochettino setelah Manchester United harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-8 setelah Leny Yoro menerima kartu merah.

Kekalahan tersebut membuat Manchester United gagal memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Mereka masih tertahan di peringkat ke-19 dengan koleksi delapan poin dan belum mampu keluar dari zona degradasi.

Sebaliknya, Liverpool naik ke posisi keempat dengan 21 poin setelah menggusur Bournemouth, demikian laman resmi Liga Premier Inggris.

Pertandingan baru berjalan delapan menit ketika MU harus kehilangan satu pemain.

Kesalahan koordinasi antara Matthijs de Ligt dan Leny Yoro berujung pada pelanggaran fatal yang dilakukan bek muda tersebut terhadap Isak.

Wasit tanpa ragu mengeluarkan kartu merah untuk Yoro. Unggul jumlah pemain, Liverpool langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk menekan pertahanan tim tamu.

Szoboszlai membuka keunggulan Liverpool pada menit ke-10 melalui eksekusi tendangan bebas.

Baca Juga:Mikel Arteta Larang Pemain Arsenal Gunakan FPL usai Christos Tzolis Bocorkan Info Tim

Tiga menit berselang, giliran Florian Wirtz yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan umpan silang Rio Ngumoha.

Liverpool terus mendominasi permainan hingga menjelang akhir babak pertama.

Namun, tidak ada gol tambahan yang tercipta sehingga keunggulan 2-0 untuk tuan rumah bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Liverpool tetap mempertahankan tekanan. Szoboszlai sempat mengancam melalui tendangan keras, tetapi upayanya masih mampu ditepis kiper MU, Senne Lammens.

Pada menit ke-63, Isak memperoleh peluang emas ketika berada dalam posisi bebas berhadapan dengan kiper. Hanya saja, penyelesaian akhirnya justru melebar dari gawang.

Liverpool akhirnya memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-66. Rio Ngumoha sukses mencetak gol setelah menerima umpan dari Bradley Barcola.

Dominasi tuan rumah berlanjut hingga menit-menit akhir pertandingan.

Virgil van Dijk hampir menambah keunggulan melalui sundulan, tetapi bola masih melenceng tipis dari sisi kiri gawang Lammens.

Gol keempat Liverpool akhirnya tercipta pada menit ke-82. Victor Munoz berhasil lolos dari jebakan offside setelah menerima umpan. Wirtz.

Pemain asal Spanyol tersebut kemudian melepaskan tembakan keras kaki kanan yang tidak mampu dibendung Lammens.

Skor 4-0 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Liverpool mengamankan tiga poin di Anfield, sedangkan Pochettino harus menerima kenyataan pahit dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih Manchester United.

Susunan Pemain Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Jeremy Jacquet, Ronald Araujo (Gomez 85'); Alexis Mac Allister (Nyoni 72'), Dominik Szoboszlai; Bradley Barcola (Munoz 72'), Florian Wirtz, Rio Ngumoha (Frimpong 78'); Alexander Isak (Koumas 85').