JawaPos.com - Pertandingan Newcastle United melawan Arsenal menjadi salah satu sajian menarik Premier League pada akhir pekan ini. Duel pekan ke-11 tersebut berlangsung di St James' Park pada Minggu, 22 November 2026, pukul 00.30 WIB.

Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat lima kemenangan beruntun di liga, sedangkan Newcastle membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Mengutip ulasan Opta Analyst, Arsenal memiliki peluang kemenangan sebesar 56,4 persen berdasarkan simulasi superkomputer Opta.

Tim asuhan Mikel Arteta juga sedang berada di puncak klasemen dan berusaha memperpanjang catatan kemenangan menjadi enam pertandingan berturut-turut.

Konsistensi lini belakang menjadi salah satu modal penting The Gunners karena mereka mampu melewati empat pertandingan liga terakhir tanpa kebobolan.

Di sisi lain, Newcastle masih menghadapi persoalan konsistensi. Menurut analisis Sports Mole, The Magpies hanya meraih dua kemenangan dalam delapan pertandingan Premier League terakhir sebelum laga ini.

Catatan kandang mereka juga patut menjadi perhatian karena Newcastle kalah dalam dua pertandingan kandang terakhir tanpa mampu mencetak gol. Meski demikian, dukungan suporter di St James' Park bisa menjadi dorongan untuk memberikan perlawanan lebih kuat.

Arsenal tetap harus mewaspadai kemampuan Newcastle dalam memanfaatkan serangan balik dan situasi bola mati. Apalagi, laga tandang ke markas The Magpies tidak pernah menjadi pertandingan yang mudah.

Namun, dengan performa yang lebih stabil serta kualitas pemain yang merata, Arsenal memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Melihat perbedaan performa kedua tim, Arsenal layak ditempatkan sebagai unggulan. Newcastle berpotensi memberikan tekanan, terutama pada awal pertandingan, tetapi efektivitas serangan The Gunners bisa menjadi pembeda.