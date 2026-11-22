JawaPos.com - Hull City akan menjamu Brighton and Hove Albion pada pekan ke-11 Premier League 2026/2027. Pertandingan ini berlangsung di MKM Stadium pada Minggu, 22 November 2026, pukul 21.00 WIB.

Brighton datang dengan ambisi mempertahankan posisi di papan atas, sementara Hull berusaha menghentikan rentetan hasil kurang memuaskan yang membuat mereka tertahan di papan tengah.

Berdasarkan ulasan The Stats Zone, Hull belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan liga terakhir setelah mengawali musim dengan dua kemenangan. Meski demikian, The Tigers memiliki catatan kandang yang cukup menarik karena belum terkalahkan di MKM Stadium.

Mereka mengoleksi satu kemenangan dan empat hasil imbang dalam lima laga kandang, sehingga Brighton diperkirakan tidak akan mendapatkan pertandingan yang mudah.

Brighton justru menunjukkan performa lebih meyakinkan. The Stats Zone mencatat bahwa tim berjuluk The Seagulls tersebut berada di posisi kedua klasemen dengan 22 poin dari sepuluh pertandingan.

Mereka juga sudah mencetak 26 gol di Premier League, jumlah tertinggi di antara seluruh peserta liga pada periode tersebut. Kemenangan 2-0 atas Brentford sebelum jeda internasional semakin memperkuat kepercayaan diri tim asuhan Fabian Hurzeler.

Keunggulan Brighton juga terlihat dari kemampuan mereka menjaga keseimbangan permainan. Selain memiliki produktivitas gol tinggi, mereka mampu mencatatkan tujuh clean sheet di liga.

Sementara itu, Hull harus memperbaiki efektivitas serangan apabila ingin memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Jika terlalu banyak memberikan ruang, lini belakang The Tigers berpotensi kesulitan menghadapi variasi serangan Brighton.

Prediksi dari Squawka turut menempatkan Brighton sebagai favorit dengan peluang kemenangan sebesar 56 persen, sedangkan Hull memperoleh 19 persen dan hasil imbang 25 persen.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa tim tamu memiliki keunggulan berdasarkan perhitungan statistik. Namun, rekor kandang Hull tetap menjadi faktor yang patut diperhitungkan dalam pertandingan ini.