JawaPos.com - Anfield akan menjadi panggung duel klasik ketika Liverpool bertemu Manchester United pada pekan ke-11 Premier League 2026/2027.

Pertandingan yang selalu menyita perhatian penggemar sepak bola tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 22 November 2026, pukul 23.30 WIB.

Liverpool berambisi memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah, sedangkan Manchester United datang dengan semangat baru setelah mengalami pergantian pelatih.

Menurut laporan The Stats Zone, Liverpool menjalani awal musim yang belum sepenuhnya konsisten di bawah arahan Andoni Iraola.

Meski demikian, The Reds menutup pertandingan terakhir sebelum jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Crystal Palace. Gol dari Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, dan Alexander Isak menjadi bukti bahwa lini serang Liverpool tetap memiliki ancaman besar bagi lawan-lawannya.

Manchester United menghadapi situasi berbeda menjelang pertandingan ini. Mauricio Pochettino mengambil alih kursi pelatih setelah menggantikan Michael Carrick.

Pergantian tersebut diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Setan Merah yang masih kesulitan menemukan konsistensi. Namun, laga tandang ke Anfield tentu menjadi ujian berat, terlebih mereka harus menghadapi tekanan dari suporter tuan rumah sejak menit pertama.

Liverpool memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan, meskipun Manchester United berpotensi memberikan kejutan berkat efek pergantian pelatih. Liverpool juga perlu memperhatikan keseimbangan pertahanan agar tidak mudah ditembus melalui serangan balik.

Di sisi lain, United dapat mengandalkan kreativitas Bruno Fernandes serta kecepatan pemain depan untuk mencari celah di lini belakang The Reds.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung dengan tempo tinggi karena kedua klub memiliki rivalitas panjang.

Liverpool berpeluang menguasai penguasaan bola dan menekan sejak awal, sedangkan Manchester United kemungkinan mencoba bermain lebih disiplin sambil menunggu kesempatan melakukan serangan cepat.

Jika mampu mempertahankan intensitas permainan, The Reds memiliki modal cukup untuk mengamankan poin penuh.