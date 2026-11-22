JawaPos.com - Brentford akan melawan Everton dalam lanjutan pekan ke-11 Premier League 2026/2027 di Gtech Community Stadium.

Pertandingan yang berlangsung pada Selasa, 24 November 2026, pukul 03.00 WIB ini diperkirakan menyajikan persaingan ketat. Brentford ingin memanfaatkan dukungan suporter sendiri, sementara Everton berusaha melanjutkan tren positif setelah meraih sejumlah hasil menjanjikan.

Mengutip laporan Brentford FC, The Bees harus menghadapi Everton tanpa Igor Thiago yang terkena hukuman larangan bermain setelah menerima kartu merah ketika melawan Brighton.

Absennya penyerang asal Brasil tersebut menjadi kehilangan penting bagi tuan rumah. Callum Wilson berpeluang mendapatkan kesempatan lebih besar untuk mengisi lini depan dan membuktikan ketajamannya.

Everton justru memiliki modal menarik menjelang lawatan ke markas Brentford. Menurut laporan klub tuan rumah, tim asuhan David Moyes tersebut telah memenangkan tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Perhatian juga tertuju kepada Thierno Barry yang sedang menemukan performa terbaiknya. Penyerang asal Prancis itu mencetak dua gol ketika Everton mengalahkan Coventry sebelum jeda internasional dan telah menunjukkan peningkatan produktivitas dalam beberapa penampilan terakhir.

Meski demikian, Brentford bukan lawan yang mudah ditaklukkan di kandang sendiri. The Bees mempunyai kemampuan memanfaatkan bola mati serta duel udara untuk menciptakan peluang berbahaya.

Sementara itu, Everton kemungkinan mengandalkan ketajaman Barry dan kreativitas lini tengah untuk membongkar pertahanan tuan rumah. Pertarungan di area tengah lapangan bisa menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir.

Analisis Squawka menjelang pertandingan juga menyoroti absennya Igor Thiago sebagai salah satu persoalan Brentford. Di sisi lain, Everton diperkirakan bisa mengandalkan sebagian besar pemain utama mereka, meskipun kondisi Jack Grealish masih menjadi perhatian.

Situasi tersebut membuat tim tamu memiliki peluang untuk memberikan tekanan, tetapi Brentford tetap berbahaya ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Melihat kekuatan kedua tim, pertandingan diprediksi berlangsung seimbang dengan peluang gol dari kedua kubu.