JawaPos.com - Derby Andalusia antara Sevilla dan Real Betis menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan pada pekan ke-13 La Liga 2026/2027.

Kedua rival sekota tersebut dijadwalkan bertemu di Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan pada Minggu, 22 November 2026, pukul 00.30 WIB. Selain mempertaruhkan tiga poin, pertandingan ini juga menyangkut gengsi dan kebanggaan pendukung masing-masing klub.

Mengutip pratinjau Sports Mole, Sevilla menempati posisi keenam klasemen dengan koleksi 18 poin dari 12 pertandingan. Namun, performa mereka belum sepenuhnya stabil karena hanya meraih satu poin dalam dua laga liga terakhir.

Hasil imbang tanpa gol melawan Alaves menjadi pekerjaan rumah bagi Luis Garcia Plaza, terutama dalam meningkatkan kreativitas lini serang.

Real Betis justru datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi. Menurut laporan The Stats Zone, pasukan Manuel Pellegrini telah mengumpulkan 26 poin dan berada di posisi keempat klasemen.

Betis juga memiliki catatan pertemuan yang cukup baik karena hanya sekali kalah dari Sevilla dalam delapan duel terakhir. Catatan tersebut bisa menjadi modal psikologis penting bagi tim tamu.

Sevilla tetap berpotensi merepotkan rival sekotanya. Bermain di Ramon Sanchez-Pizjuan akan memberikan keuntungan tersendiri, terlebih atmosfer derby biasanya membuat intensitas pertandingan meningkat.

Sevilla perlu tampil lebih tajam dan menghindari kesalahan di lini belakang apabila ingin menghentikan dominasi Betis dalam beberapa pertemuan terakhir.