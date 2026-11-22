JawaPos.com - Real Madrid akan menjamu Celta Vigo pada pekan ke-13 La Liga 2026/2027. Pertandingan di Santiago Bernabeu tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 22 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Tuan rumah memiliki ambisi besar untuk terus menempel Barcelona dalam persaingan papan atas, sementara Celta datang dengan misi memperbaiki catatan hasil imbang yang terlalu sering mereka dapatkan.

Berdasarkan ulasan Sports Mole, Real Madrid berhasil meraih delapan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi sebelum pertandingan ini.

Kemenangan 3-0 atas Valencia menjadi bukti bahwa permainan Los Blancos semakin solid. Mereka juga berada di posisi kedua klasemen dengan 30 poin, hanya terpaut tiga angka dari Barcelona yang memimpin persaingan.

Kylian Mbappe diperkirakan kembali menjadi salah satu pemain paling berbahaya bagi pertahanan Celta.

Penyerang asal Prancis tersebut telah menunjukkan ketajaman yang konsisten, sementara dukungan dari Fede Valverde, Arda Guler, dan Jude Bellingham memberikan variasi serangan bagi tim asuhan Jose Mourinho. Kombinasi tersebut membuat Real Madrid memiliki banyak cara untuk membongkar pertahanan lawan.

Di sisi lain, Celta Vigo masih kesulitan menjaga konsistensi. Menurut analisis The Stats Zone, dari 12 pertandingan liga yang telah dijalani, Celta mencatat tujuh hasil imbang dan baru meraih dua kemenangan.

Mereka memang mampu tampil produktif di Copa del Rey, tetapi menghadapi Real Madrid di Bernabeu jelas merupakan tantangan berbeda. Celta harus menjaga kedisiplinan pertahanan agar tidak memberi terlalu banyak ruang kepada para penyerang tuan rumah.

Real Madrid tetap harus waspada karena Celta pernah memberikan kejutan dalam pertemuan sebelumnya. Namun, melihat tren kemenangan, kualitas individu, dan keuntungan bermain di kandang, Los Blancos memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan pertandingan.