JawaPos.com - Barcelona akan menghadapi Villarreal dalam pertandingan pekan ke-13 La Liga 2026/2027 di Camp Nou pada Minggu, 22 November 2026, pukul 20.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Blaugrana untuk mempertahankan posisi teratas klasemen sekaligus memperlebar jarak dari para pesaing. Namun, Villarreal tetap berpotensi memberikan perlawanan karena memiliki kualitas untuk mengancam pertahanan tuan rumah.

Mengutip analisis The Stats Zone, Barcelona datang dengan modal 14 kemenangan dari 16 pertandingan di seluruh kompetisi.

Mereka juga tampil produktif dengan koleksi 62 gol dalam periode tersebut. Kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid sebelum jeda internasional semakin meningkatkan kepercayaan diri tim asuhan Hansi Flick.

Barcelona memiliki sejumlah pemain yang dapat menjadi pembeda, terutama di sektor serangan dan lini tengah. Intensitas permainan tinggi yang diterapkan Flick memungkinkan Blaugrana menekan lawan sejak awal.

Pergerakan pemain seperti Lamine Yamal dan kreativitas lini tengah juga dapat menjadi senjata untuk membongkar pertahanan Villarreal.

Sementara itu, Villarreal datang dengan performa yang belum sepenuhnya konsisten. The Stats Zone menyoroti beberapa pemain yang kondisinya masih diragukan, termasuk Juan Foyth, Ilias Akhomach, dan Gerard Moreno.

Jika sejumlah pemain tersebut tidak bisa tampil maksimal, pilihan strategi pelatih Inigo Perez berpotensi menjadi lebih terbatas ketika menghadapi tekanan Barcelona.

Villarreal tetap memiliki peluang memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan tinggi Barcelona. Karena itu, tuan rumah perlu menjaga konsentrasi dan tidak terlalu mudah kehilangan bola.

Pertandingan diperkirakan berjalan terbuka dengan peluang tercipta dari kedua sisi, tetapi kualitas serangan Barcelona membuat mereka lebih difavoritkan.