JawaPos.com - Racing Santander akan menghadapi Real Sociedad dalam lanjutan pekan ke-13 La Liga 2026/2027. Pertandingan di Campos de Sport de El Sardinero dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 22 November 2026, pukul 22.15 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen, sehingga duel ini diperkirakan berjalan kompetitif.

Berdasarkan data OptimaGoal, Racing Santander berada di posisi ke-10 dengan 14 poin, sedangkan Real Sociedad menempati peringkat kelima dengan koleksi 22 poin.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tim tamu memiliki pencapaian lebih baik sejauh musim ini. Real Sociedad juga membawa modal performa yang cukup menjanjikan setelah meraih beberapa kemenangan dalam pertandingan terakhir.

Namun, Racing Santander tidak bisa dianggap remeh. Mereka memiliki catatan kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk ketika mengalahkan Malaga dengan skor 2-1 pada 7 November 2026.

Bermain di El Sardinero juga bisa menjadi keuntungan bagi Racing, terutama jika mereka mampu memanfaatkan dukungan suporter untuk menekan sejak awal pertandingan.

Di sisi lain, PeakyBet dalam analisis prediksinya menempatkan Real Sociedad sebagai tim yang sedikit lebih diunggulkan. Model statistik mereka memberikan peluang kemenangan sebesar 43 persen untuk Sociedad, sementara Racing memperoleh 34 persen.

Hasil imbang diperkirakan memiliki peluang 23 persen. Perhitungan tersebut mempertimbangkan performa, kekuatan serangan, pertahanan, serta catatan pertemuan kedua klub.

Real Sociedad diprediksi mencoba menguasai permainan melalui kombinasi umpan pendek dan pergerakan pemain tengah.

Racing kemungkinan akan mengandalkan serangan balik cepat untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan tim tamu. Dengan kekuatan yang relatif berimbang, pertandingan ini berpotensi menghasilkan gol dari kedua kesebelasan.