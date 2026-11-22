JawaPos.com - Osasuna akan melawan Malaga dalam pertandingan lanjutan La Liga 2026/2027 di Stadion El Sadar pada Senin, 23 November 2026, pukul 00.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Osasuna untuk memperbaiki posisi setelah melalui awal musim yang tidak mudah. Sementara itu, Malaga datang dengan tekanan besar karena belum berhasil meraih kemenangan di kompetisi liga.

Mengutip pratinjau The Stats Zone, Osasuna baru saja kembali menunjuk Jago Arrasate sebagai pelatih setelah menggantikan Luis Miguel Ramis. Kehadiran Arrasate sempat memberikan dampak positif dengan kemenangan pada pertandingan pertamanya.

Namun, Osasuna kemudian mengalami dua kekalahan beruntun sebelum akhirnya bermain imbang 1-1 melawan Athletic Club. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tim masih membutuhkan konsistensi.

Malaga memiliki persoalan yang lebih serius. Menurut laporan yang sama, tim promosi tersebut belum meraih kemenangan dalam 12 pertandingan liga pertama musim ini.

Kekalahan 1-2 dari Racing Santander pada awal November semakin memperpanjang catatan buruk mereka. Malaga sebenarnya sempat unggul lebih dahulu, tetapi gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Osasuna memiliki kesempatan memanfaatkan situasi tersebut, terutama karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, mereka tetap perlu memperbaiki efektivitas serangan agar tidak kehilangan kesempatan mencetak gol.

Malaga kemungkinan akan bermain lebih rapat dan mengandalkan serangan balik, meskipun absennya Adam Aznou akibat skorsing dapat memengaruhi pilihan di sektor pertahanan.

Analisis The Stats Zone memperkirakan Osasuna setidaknya mampu menghindari kekalahan dalam pertandingan ini. Tuan rumah memiliki kualitas dan pengalaman yang cukup untuk mengontrol jalannya laga, sedangkan Malaga masih mencari formula permainan yang efektif.

Pertandingan kemungkinan tidak menghasilkan banyak gol karena kedua tim diprediksi bermain dengan pendekatan cukup berhati-hati.