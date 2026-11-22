JawaPos.com - Atletico Madrid akan bertandang ke markas Getafe dalam lanjutan pekan ke-13 La Liga 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Coliseum pada Senin, 23 November 2026, pukul 03.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi pasukan Diego Simeone untuk kembali meraih kemenangan. Atletico membutuhkan tambahan tiga poin agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan papan atas.

Menurut laporan The Stats Zone, Atletico Madrid masih berada di posisi ketiga klasemen dan terpaut lima poin dari Barcelona.

Mereka sebelumnya mencatatkan tujuh kemenangan beruntun di liga sebelum akhirnya kalah 1-2 dari Barcelona. Kekalahan tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi Simeone, terutama dalam menjaga konsentrasi ketika menghadapi tim dengan tekanan tinggi.

Getafe justru masih menghadapi persoalan di lini depan. The Stats Zone mencatat bahwa mereka baru mencetak delapan gol dari 12 pertandingan La Liga.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa produktivitas serangan menjadi kelemahan utama tim asuhan Jose Bordalas. Selain itu, Getafe juga harus kehilangan Nemanja Gudelj yang menjalani hukuman skorsing.

Atletico memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman bagi tuan rumah. Giuliano Simeone menunjukkan kontribusi positif melalui gol dalam beberapa pertandingan terakhir, sedangkan Julian Alvarez tetap menjadi salah satu tumpuan di lini serang.

Kombinasi permainan cepat dan organisasi pertahanan yang disiplin bisa membuat Atletico lebih mudah mengendalikan pertandingan.

Prediksi Forebet, Atletico Madrid dengan peluang kemenangan sebesar 59 persen dan memperkirakan skor 0-2.

Getafe memang dikenal sebagai tim yang sulit dihadapi ketika bermain di kandang, tetapi minimnya produktivitas gol membuat mereka perlu bekerja ekstra keras untuk menembus pertahanan lawan.