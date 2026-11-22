JawaPos.com - Levante akan bertemu Elche dalam pertandingan pekan ke-13 La Liga 2026/2027 di Estadio Ciutat de Valencia pada Selasa, 24 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Pertemuan dua klub asal wilayah Valencia ini memiliki arti penting bagi persaingan di papan bawah klasemen. Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjauh dari tekanan zona degradasi.

Mengutip analisis The Stats Zone, Levante berada satu posisi dan satu poin di atas Elche menjelang pertandingan. Tim asuhan Luis Castro tersebut menunjukkan permainan yang cukup menghibur, tetapi masih belum konsisten dalam mengubah peluang menjadi gol.

Mereka sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Celta Vigo sebelum berhasil melewati pertandingan Copa del Rey melalui kemenangan setelah perpanjangan waktu.

Elche justru datang dengan situasi yang lebih sulit. Menurut laporan The Stats Zone, pasukan Martin Anselmi berada di zona degradasi setelah menelan dua kekalahan beruntun sebelum jeda internasional.

Kekalahan dari Valencia dan Real Betis memperlihatkan bahwa Elche masih perlu memperbaiki efektivitas serangan sekaligus menjaga konsentrasi pertahanan.

Levante memiliki keuntungan karena akan bermain di kandang sendiri dan diperkirakan dapat menurunkan skuad yang relatif lengkap.

Sebaliknya, Elche menghadapi sejumlah keraguan terkait kondisi pemain, termasuk Buba Sangare, Gonzalo Villar, dan Thomas Lemar. Jika beberapa pemain tersebut tidak bisa tampil, pilihan strategi tim tamu bisa semakin terbatas.

Meski Levante lebih diunggulkan, pertandingan ini berpotensi berjalan terbuka. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan sehingga peluang terciptanya gol dari masing-masing kubu cukup besar.

Elche mungkin mencoba memanfaatkan serangan balik, sedangkan Levante akan berusaha mengendalikan permainan melalui tekanan sejak awal.