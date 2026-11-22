JawaPos.com - Barcelona bangkit (comeback) dari ketertinggalan dua gol untuk menang 3-2 atas Villarreal dalam lanjutan jornada ke-13 Liga Spanyol 2026/2027 di Stadion Camp Nou, Minggu (22/11) malam WIB.

Villarreal sempat mengejutkan tuan rumah melalui gol cepat Tajon Buchanan dan Tani Oluwaseyi.

Namun, Barcelona mampu membalikkan keadaan lewat Gerard Martin, Fermin Lopez, serta gol bunuh diri Pau Navarro.

Hasil ini membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 36 poin. Mereka unggul tiga poin atas Real Madrid yang menempati posisi kedua.

Sedangkan Villarreal tertahan di peringkat 10 dengan 15 poin, demikian laman resmi La Liga Spanyol dilansir dari Antara.

Villarreal langsung mengejutkan suporter tuan rumah. Tajon Buchanan membuka keunggulan tim tamu pada menit ke-5 melalui tembakan keras yang tidak mampu dihentikan kiper Barcelona, Joan Garcia.

Dua menit kemudian, Villarreal kembali membobol gawang Joan Garcia.

Tani Oluwaseyi berhasil memperdaya Eric Garcia di dalam kotak penalti sebelum melepaskan penyelesaian yang membawa tim tamu unggul 0-2.

Barcelona sebenarnya memiliki peluang untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-22 setelah mendapat hadiah penalti.

Namun, Lamine Yamal gagal memaksimalkan kesempatan tersebut sehingga skor tetap bertahan 2-0.

Sejumlah peluang tercipta menjelang turun minum, tetapi tidak ada gol tambahan. Villarreal pun menutup babak pertama dengan keunggulan dua gol atas tuan rumah.

Memasuki babak kedua, Blaugrana meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan.

Tujuh menit setelah sepak mula, Pedri sempat mengancam melalui tembakan keras, tetapi bola masih melenceng dari sasaran.

Upaya Barcelona akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-57. Gerard Martin berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 setelah memanfaatkan assist dari Pedri.

Empat menit berselang, Barcelona kembali mencetak gol. Kali ini, Fermin Lopez sukses menyelesaikan umpan Lamine Yamal untuk mengubah skor menjadi 2-2.

Barcelona kemudian memastikan comeback pada menit ke-67. Pau Navarro justru mencetak gol bunuh diri setelah mencoba memotong umpan tarik Eric Garcia ke depan gawang.

Bola justru masuk ke gawang sendiri dan membuat tuan rumah berbalik unggul 3-2.

Setelah membalikkan keadaan, Barcelona terus berusaha menambah keunggulan. Dani Olmo sempat memperoleh peluang emas, tetapi sepakannya masih melambung di atas mistar gawang Villarreal.

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Situasi Villarreal semakin sulit setelah Pau Navarro menerima kartu merah langsung pada menit ke-90+3. Tim tamu pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.

Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Barcelona akhirnya mengamankan kemenangan dramatis 3-2 atas Villarreal.