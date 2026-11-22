Calvin Verdonk Main 10 Menit, Lille Tumbang Lawan Lyon
Calvin Verdonk saat Lille kalah lawan Lyon. (Dok. Lille)
JawaPos.com - Calvin Verdonk gagal membawa Lille mengalahkan Lyon di pekan ke-11 Liga Prancis.
Laga yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut dimainkan di Stade Pierre Mauroy, Minggu (22/11).
Davide Ancelotti memilih Romain Perraud untuk bermain sebagai starter di posisi bek kiri. Calvin Verdonk, baru dimainkan pada menit ke-80.
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Di lini belakang, sebenarnya tidak banyak aksi yang dilakukan Calvin Verdonk. Melansir Fotmob, bek Timnas Indonesia tersebut hanya mencatatkan satu aksi bertahan.
Selama bermain 10 menit, Verdonk melakukan satu tekel. Sementara dalam duel, dia memenangkan satu duelnya.
Bek 29 tahun tersebut juga menciptakan satu peluang. Selain itu, Verdonk melepaskan satu dari dua umpan silang akuratnya.
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Di sisi lain, Davide Ancelotti menilai timnya kurang agresif saat di babak pertama. Sementara di babak kedua, dia merasa Lille bermain lebih bagus, tapi para pemainnya kurang kompak.
“Di babak pertama, tim kami kurang bertenaga. Kami memulai dengan baik selama 20 menit pertama. Namun kemudian, Lyon mampu mengalirkan bola dengan baik," ujar Davide Ancelotti.
"Kami kehilangan momentum dan di 20 menit terakhir, kami tidak mampu mengatasinya dengan baik. Saya rasa dengan penguasaan bola, kami mampu menciptakan keunggulan jumlah pemain,," lanjut dia.
"Tetapi kami kurang dalam hal penetrasi. Lyon melakukannya lebih baik daripada kami," kata putra kandung Carlo Ancelotti tersebut yang dikutip laman resmi Lille, Minggu (22/11).
Di babak kedua, menurut Davide Ancelotti, Lille bermain bagus, dengan lebih banyak energi. Masuknya Ayase memberi kedalaman yang selama ini kurang.
"Pertandingan ini sangat seimbang; Lyon lebih efisien, sama seperti kami lebih efisien daripada Rennes di pertandingan terakhir," kata Davide Ancelotti.
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"Saya pikir kami bermain melawan tim yang sangat bagus dengan pemain-pemain yang sangat bagus. Seharusnya kami lebih kompak dan tidak mencoba menekan mereka terlalu tinggi di lapangan," ungkap Davide Ancelotti.
Kekalahan dari Lyon, membuat Lille bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Liga Prancis. Mereka memiliki selisih lima poin dari PSG yang memuncaki klasemen.
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