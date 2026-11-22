JawaPos.com - Manchester United menghadapi salah satu periode paling kelam sejak ditinggalkan Sir Alex Ferguson pada 2013, bahkan kondisinya mulai dibandingkan dengan keterpurukan Liverpool selama 30 tahun tanpa gelar Liga Inggris.

Setan Merah kini berada di zona degradasi Premier League, sementara Mauricio Pochettino mendapat tugas berat mengembalikan kejayaan klub yang pernah mendominasi sepak bola Inggris.

Situasi tersebut terasa sulit dipercaya jika mengingat posisi Manchester United pada awal 2011, ketika Liverpool justru sedang menghadapi ancaman degradasi.

Saat itu, Setan Merah melaju menuju gelar Premier League ke-13 dalam 19 musim, sementara rival abadinya tertatih-tatih akibat konflik kepemilikan dan persoalan finansial.

Lima belas tahun kemudian, keadaan kedua klub memperlihatkan perubahan yang begitu mencolok dalam perjalanan sepak bola Inggris.

Manchester United kini mengalami berbagai persoalan yang sebelumnya pernah membuat Liverpool kehilangan dominasi, mulai dari pergantian pelatih hingga kebijakan transfer yang tidak konsisten.

Bagaimana Liverpool Pernah Mengalami Keterpurukan pada 2011? Liverpool memasuki Januari 2011 dalam salah satu kondisi terburuk sepanjang setengah abad perjalanan klub.

Mereka hanya berjarak lima poin dari dasar klasemen Premier League, meskipun dua dekade sebelumnya masih menjadi kekuatan dominan sepak bola Inggris.

Krisis tersebut tidak muncul secara tiba-tiba karena Liverpool sebelumnya menghadapi tiga tahun ketidakstabilan finansial dan konflik internal.

Pemilik klub, Tom Hicks dan George Gillett Jr, berselisih dengan pelatih Rafael Benitez, direktur eksekutif Rick Parry, bahkan kerap terlibat pertentangan satu sama lain.

Ketegangan tersebut memperburuk kondisi tim yang mulai kehilangan sejumlah pemain penting dalam skuad utama.

Xabi Alonso dan Javier Mascherano telah meninggalkan Liverpool, sementara Fernando Torres juga menunjukkan keinginan untuk mencari tantangan di klub lain.

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Pergantian kepelatihan dari Benitez kepada Roy Hodgson ternyata tidak mampu mengembalikan stabilitas permainan Liverpool.

Kekalahan 1-3 dari Blackburn Rovers menjadi pukulan terakhir yang mengakhiri perjalanan Hodgson sebagai pelatih klub.

Pada periode yang sama, Manchester United justru menikmati keberhasilan panjang di bawah kepemimpinan Sir Alex Ferguson.

Ryan Giggs bahkan merasa yakin keterpurukan seperti Liverpool tidak mungkin terjadi di Old Trafford karena fondasi tim dianggap begitu kuat.

Mengapa Manchester United Kini Mengalami Masalah Serupa? Manchester United mulai kehilangan konsistensi setelah Sir Alex Ferguson mengakhiri karier kepelatihannya pada musim panas 2013.

Kepergian sosok yang membangun dominasi klub tersebut meninggalkan tantangan besar dalam menjaga kesinambungan prestasi dan regenerasi skuad.

Selama 13 tahun berikutnya, Manchester United memang masih berhasil mengoleksi sejumlah trofi dari berbagai kompetisi.

Namun, keberhasilan sesaat tersebut tidak cukup menghapus rentetan kekecewaan akibat kegagalan bersaing secara konsisten dalam perebutan gelar Premier League.

Persoalan Manchester United memiliki kemiripan dengan perjalanan Liverpool setelah Kenny Dalglish meninggalkan kursi kepelatihan pada awal 1990-an.

Kedua klub sama-sama menghadapi kesulitan mencari penerus yang mampu mempertahankan standar tinggi setelah era kepemimpinan pelatih legendaris.

Kebijakan transfer yang berubah mengikuti pergantian pelatih turut memperumit proses pembangunan skuad Manchester United.

Pemain didatangkan dengan pendekatan berbeda, sementara identitas permainan dan kesinambungan proyek olahraga sulit dipertahankan dalam jangka panjang.

Masalah lain muncul ketika reputasi besar klub tidak lagi sejalan dengan kualitas penampilan di lapangan.

Sejarah kejayaan yang sebelumnya menjadi sumber kebanggaan justru berubah menjadi tekanan bagi pemain dan pelatih yang terus dibandingkan dengan generasi terdahulu.

Apa Pelajaran dari Penantian Liverpool Selama 30 Tahun? Mantan bek Liverpool, Steve Nicol, pernah mengungkapkan betapa sulitnya membayangkan klub sebesar Liverpool harus menunggu 30 tahun untuk kembali menjadi juara Inggris.

Dalam wawancara bersama The Athletic pada 2020, Nicol mengakui penantian tersebut berlangsung jauh lebih panjang daripada perkiraannya.

"Tiga puluh tahun, hal itu tidak pernah terlintas dalam pikiran saya pada 1990," ujar Nicol ketika mengenang perjalanan panjang Liverpool.

Dia menjelaskan periode tanpa gelar awalnya terasa seperti kemunduran sementara sebelum akhirnya berkembang menjadi persoalan berkepanjangan.

"Tetapi sebelum Anda menyadarinya, sudah berlalu lima tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan semakin lama berlangsung, semakin sulit semuanya," lanjut dia.

Pengalaman tersebut menjadi pengingat bagi Manchester United mengenai sulitnya membangun kembali dominasi setelah kehilangan momentum kemenangan.

Mantan gelandang Liverpool, Paul Stewart, juga pernah menggambarkan perubahan mentalitas ruang ganti ketika bergabung pada 1992.

Menurut dia, para pemain mulai lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketika situasi klub semakin memburuk dan tidak menunjukkan arah perbaikan.

"Seluruh etos klub telah berubah ketika saya tiba di sana pada 1992," ungkap Stewart mengenai kondisi Liverpool saat itu.

Dia menilai tidak ada persatuan yang kuat karena para pemain cenderung saling melempar tanggung jawab ketika menghadapi kesulitan.

Stewart juga mengingat banyaknya pemain baru yang didatangkan Liverpool tanpa menghasilkan perubahan berarti terhadap performa tim.

Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana aktivitas transfer tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila klub kehilangan arah dan kebersamaan.

Bisakah Mauricio Pochettino Menghindarkan Manchester United dari Nasib Liverpool? Mauricio Pochettino kini menghadapi tantangan besar untuk mengangkat Manchester United keluar dari zona degradasi Premier League.

Pelatih asal Argentina tersebut memulai pekerjaannya dengan menghadapi Liverpool di kandang lawan pada Minggu (22/11).

Pertandingan tersebut memiliki makna simbolis karena mempertemukan dua klub dengan pengalaman berbeda dalam menghadapi kemunduran setelah periode kejayaan.

Liverpool pernah membutuhkan tiga dekade untuk kembali menjadi juara Inggris, sedangkan Manchester United kini memasuki tahun ke-13 sejak gelar liga terakhirnya.

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Pochettino tidak hanya dituntut memperbaiki hasil pertandingan, tetapi juga membantu mengembalikan kepercayaan diri dan identitas permainan Manchester United.

Tantangan tersebut menjadi semakin berat karena perubahan kepelatihan sebelumnya belum mampu menghasilkan kebangkitan yang konsisten.

Perbandingan dengan Liverpool menunjukkan kebesaran sejarah dan kekuatan finansial tidak selalu menjamin keberhasilan mempertahankan dominasi sepak bola.

Tanpa perencanaan jangka panjang, regenerasi pemain, dan stabilitas kepemimpinan, klub sebesar Manchester United sekalipun dapat terjebak dalam kemunduran berkepanjangan.

Meski demikian, keterpurukan Manchester United belum otomatis lebih buruk daripada seluruh perjalanan Liverpool selama 30 tahun tanpa gelar liga.

Liverpool pernah menghadapi ancaman degradasi, konflik kepemilikan, dan ketidakstabilan finansial yang membuat proses pemulihannya berlangsung sangat panjang.

Kini, pertandingan melawan Liverpool menjadi ujian awal bagi Pochettino untuk membuktikan kemampuannya membawa perubahan di Old Trafford.