JawaPos.com - Chicago Fire FC akan menghadapi Charlotte FC pada leg pertama babak pembuka Playoff MLS Cup 2026.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di SeatGeek Stadium, Bridgeview, Senin (23/11) pukul 06.30 WIB.

Kedua tim datang dengan modal yang cukup berimbang setelah menyelesaikan kompetisi reguler Wilayah Timur.

Chicago Fire mengakhiri musim di peringkat keempat dengan koleksi 55 poin, sementara Charlotte FC berada tepat di bawahnya dengan 54 poin.

Selisih satu poin tersebut menunjukkan bahwa kekuatan kedua tim tidak terpaut jauh.

Apalagi, pertandingan playoff menggunakan format best-of-three sehingga hasil leg pertama akan menjadi modal penting untuk menghadapi pertemuan berikutnya.

Chicago Fire tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Meski begitu, performa mereka menjelang playoff masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama di sektor pertahanan.

Dalam empat pertandingan terakhir, Chicago Fire mampu mencetak 12 gol.

Catatan tersebut menjadi modal positif bagi tuan rumah, terutama dengan kehadiran Robert Lewandowski sebagai ujung tombak serangan.

Penyerang asal Polandia itu menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Sejak bergabung pada paruh musim, Lewandowski sudah mencatatkan sembilan gol dari 19 penampilan.

Di sisi lain, Charlotte FC juga memiliki lini serang yang tidak kalah berbahaya. Tim besutan Dean Smith datang dengan kepercayaan diri setelah mencetak 11 gol dalam tiga pertandingan terakhir.

Namun, Charlotte memiliki persoalan di lini belakang. Absennya Tim Ream karena cedera menjadi kehilangan penting bagi tim tamu.

Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan Lewandowski dan rekan-rekannya untuk menciptakan peluang.

Catatan pertemuan kedua tim juga lebih menguntungkan Chicago Fire.

Mereka berhasil memenangkan empat pertemuan terakhir melawan Charlotte, termasuk dua pertandingan sepanjang musim reguler 2026.

Meski demikian, Charlotte tetap berpeluang memberikan perlawanan.

Produktivitas lini depan mereka menjadi alasan Chicago tidak boleh terlalu percaya diri, terlebih pertahanan tuan rumah belakangan cukup mudah ditembus.

Dengan keuntungan bermain di kandang, rekor pertemuan yang positif, serta ketajaman Lewandowski, Chicago Fire sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini.

Charlotte diperkirakan tetap mampu memberikan ancaman dan berpeluang mencuri gol.