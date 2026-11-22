JawaPos.com - Vancouver Whitecaps FC akan menghadapi Real Salt Lake pada Gim 1 putaran pertama Playoff Piala MLS 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di BC Place, Vancouver, Senin (23/11/2026) pukul 08.30 WIB.

Vancouver Whitecaps memiliki modal cukup kuat untuk mengawali perjalanan di babak playoff. Mereka tampil konsisten sepanjang musim reguler dengan menempati posisi pertama klasemen Wilayah Barat setelah mengumpulkan 64 poin dari 34 pertandingan.

Produktivitas menjadi salah satu kekuatan utama tim asuhan Jesper Sørensen. Vancouver berhasil mencetak 74 gol dan hanya kebobolan 34 kali. Catatan tersebut menunjukkan keseimbangan permainan yang cukup baik antara lini serang dan pertahanan.

Selain itu, Whitecaps juga sedang berada dalam tren positif. Mereka berhasil meraih tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan besar 5-1 atas Seattle Sounders dan kemenangan 2-0 ketika menghadapi CF Montréal.

Kondisi berbeda dialami Real Salt Lake. Mereka harus melalui pertandingan Wild Card terlebih dahulu sebelum memastikan tempat di putaran pertama playoff.

Real Salt Lake berhasil menyingkirkan Seattle Sounders melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 pada waktu normal. Kemenangan 4-2 dalam babak tos-tosan tersebut memastikan langkah mereka berlanjut ke babak berikutnya.

Namun, pertandingan tersebut juga membuat waktu pemulihan para pemain Real Salt Lake menjadi lebih singkat. Mereka kini harus menghadapi Vancouver yang memiliki waktu istirahat lebih panjang.

Meski demikian, Real Salt Lake tetap memiliki potensi memberikan perlawanan. Mereka tercatat selalu mencetak gol dalam sembilan pertandingan terakhir. Ketajaman Sergi Solans yang sudah mengoleksi 15 gol di MLS 2026 menjadi salah satu ancaman bagi pertahanan tuan rumah.

Di sisi lain, Vancouver memiliki Brian White yang tampil produktif dengan torehan 20 gol. Penyerang tersebut akan menjadi tumpuan utama bersama Thomas Müller dan Ryan Gauld untuk membongkar pertahanan tim tamu.

Rekor pertemuan juga lebih berpihak kepada Vancouver Whitecaps. Mereka berhasil memenangkan empat pertemuan terakhir melawan Real Salt Lake. Bahkan, pada pertemuan terakhir September lalu, Vancouver menang meyakinkan dengan skor 3-0.

Bermain di BC Place tentu menjadi keuntungan tambahan bagi Whitecaps. Apalagi, mereka sedang menunjukkan produktivitas tinggi ketika tampil di hadapan pendukung sendiri.

Walaupun kehilangan beberapa pemain akibat cedera, Vancouver tetap memiliki kedalaman skuad yang cukup baik. Sementara Real Salt Lake juga harus bermain tanpa Diego Luna dan Emeka Eneli.

Melihat perbedaan posisi klasemen, performa terkini, rekor pertemuan, serta keuntungan bermain di kandang, Vancouver Whitecaps lebih layak diunggulkan dalam pertandingan ini.