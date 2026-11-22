JawaPos.com — Manchester United mengeluarkan dana sebesar 7,84 juta pound sterling atau sekitar Rp 170 miliar untuk memboyong Mauricio Pochettino dari tim nasional Amerika Serikat.

Nilai pembayaran kepada U.S. Soccer tersebut terungkap dalam laporan keuangan terbaru klub, sekaligus memperlihatkan besarnya komitmen finansial Setan Merah di tengah tekanan utang yang masih tinggi.

Kepastian pembayaran itu tercantum dalam dokumen tambahan yang disampaikan Manchester United kepada otoritas pasar saham.

Dokumen tersebut mengungkap sejumlah transaksi penting klub, termasuk biaya perekrutan pelatih, tambahan pinjaman, serta kewajiban pembayaran transfer pemain.

Pochettino resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Manchester United pada 13 November 2026 dengan kontrak berdurasi dua setengah tahun.

Pelatih asal Argentina berusia 54 tahun tersebut meninggalkan pekerjaannya bersama tim nasional Amerika Serikat untuk menerima tantangan baru di Premier League.

Sebelumnya, The Athletic telah mengungkap keberadaan klausul pembelian kontrak Pochettino pada 10 November 2026, tiga hari sebelum pengangkatannya diumumkan. Kini, laporan keuangan Manchester United memberikan gambaran lebih jelas mengenai besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan kepindahan tersebut.

Berapa Biaya Manchester United untuk Merekrut Mauricio Pochettino?

Manchester United membayar 7,84 juta pound sterling atau sekitar 10,2 juta dolar AS kepada U.S. Soccer untuk mendapatkan jasa Mauricio Pochettino.

Angka tersebut merupakan biaya pembebasan kontrak sang pelatih dari tanggung jawabnya bersama tim nasional Amerika Serikat.

Namun, total komitmen finansial Manchester United tidak berhenti pada pembayaran klausul kontrak tersebut.

Pochettino juga membawa empat anggota staf kepelatihan yang sebelumnya bekerja bersamanya di lingkungan U.S. Soccer.

Keempat sosok tersebut adalah Jesus Perez, Miguel D’Agostino, Toni Jimenez, dan Sebastiano Pochettino yang merupakan putra sang pelatih.

Sebastiano memiliki tanggung jawab sebagai pelatih kebugaran, sementara anggota staf lainnya menjadi bagian dari tim pendukung Pochettino.

Kehadiran mereka menunjukkan Manchester United tidak sekadar merekrut seorang pelatih kepala untuk menangani skuad utama.

Klub juga membangun kembali struktur kepelatihan dengan menghadirkan orang-orang yang telah memahami metode kerja dan pendekatan Pochettino.

Dalam beberapa bulan terakhir, Manchester United turut mengeluarkan dana keseluruhan sebesar 5,7 juta pound sterling untuk sejumlah transaksi terkait pemain dan staf.

Berdasarkan penjelasan sumber internal klub, angka tersebut mencakup anggota staf kepelatihan, biaya agen, serta kesepakatan yang berkaitan dengan tim kelompok usia muda.

Dokumen keuangan menjelaskan pengeluaran tersebut digunakan untuk memperoleh atau memperpanjang registrasi sejumlah pemain dan anggota staf kepelatihan.

Karena mencakup beberapa kebutuhan berbeda, dana 5,7 juta pound sterling tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai biaya perekrutan Pochettino.

Bagaimana Kondisi Utang Manchester United setelah Kedatangan Pochettino?

Kedatangan Mauricio Pochettino berlangsung ketika Manchester United masih menghadapi kewajiban finansial dalam jumlah besar.

Laporan tambahan klub memperlihatkan adanya pinjaman baru yang meningkatkan penggunaan fasilitas kredit sepanjang Oktober hingga November 2026.

Manchester United tercatat meminjam 20 juta pound sterling pada 21 Oktober dan kembali mengambil 10 juta pound sterling pada 28 Oktober.

Klub kemudian menambah pinjaman sebesar 10 juta pound sterling pada 16 November, tiga hari setelah Pochettino resmi ditunjuk.

Rangkaian transaksi tersebut membuat total penggunaan fasilitas kredit Manchester United mencapai 240 juta pound sterling.

Padahal, batas maksimum fasilitas kredit yang tersedia bagi klub berada pada angka 400 juta pound sterling.

Meski terlihat besar, penggunaan fasilitas kredit tersebut sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada November 2025, Manchester United tercatat menggunakan fasilitas kredit sebesar 295 juta pound sterling, atau 55 juta pound sterling lebih tinggi.

Akan tetapi, penurunan penggunaan fasilitas kredit tidak otomatis menunjukkan seluruh kondisi keuangan klub membaik.

Dalam periode yang sama, utang jangka panjang Manchester United justru meningkat sekitar 95 juta pound sterling.

Perbedaan pergerakan kedua komponen utang tersebut menjadi perhatian dalam membaca kondisi finansial Manchester United secara menyeluruh.

Klub memang mengurangi penggunaan salah satu sumber pembiayaan, tetapi pada saat bersamaan menghadapi peningkatan kewajiban jangka panjang.

Mengapa Utang Transfer Manchester United Masih Menjadi Sorotan?

Selain biaya perekrutan Mauricio Pochettino, Manchester United masih memiliki kewajiban pembayaran transfer pemain kepada klub lain. Pada akhir September 2026, total utang transfer bruto klub tercatat mencapai 417 juta pound sterling.

Angka tersebut menggambarkan pembayaran yang masih harus diselesaikan Manchester United berdasarkan kesepakatan transfer sebelumnya.

Setelah dikurangi piutang transfer dari klub lain, posisi utang transfer bersih Manchester United berada pada angka 341 juta pound sterling.

Nilai utang transfer bersih tersebut meningkat 34 juta pound sterling dibandingkan posisi pada Juni 2026, sebelum aktivitas bursa transfer musim panas.

Namun, jumlahnya ternyata sama dengan posisi September 2025 yang juga tercatat sebesar 341 juta pound sterling.

Kondisi ini memperlihatkan kewajiban transfer tetap menjadi salah satu komponen penting dalam struktur keuangan Manchester United.

Besarnya pembayaran yang belum diselesaikan juga menunjukkan pengeluaran transfer tidak selalu berakhir ketika seorang pemain resmi bergabung.

Laporan keuangan yang diperpanjang tersebut mencakup musim 2025–2026 dengan posisi laporan utama hingga 30 September 2026.

Informasi tambahan mengenai transaksi setelah periode pelaporan memberikan gambaran mengenai aktivitas pembiayaan klub menjelang akhir November.

Dengan demikian, pengeluaran untuk merekrut Pochettino menjadi bagian dari rangkaian keputusan finansial Manchester United yang lebih luas.

Manajemen harus menyeimbangkan kebutuhan memperkuat tim dengan kewajiban pembayaran yang sudah terbentuk dari aktivitas sebelumnya.

Liverpool Jadi Ujian Perdana Mauricio Pochettino bersama Manchester United

Di tengah sorotan laporan keuangan, Mauricio Pochettino langsung menghadapi tantangan besar dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih Manchester United.

Setan Merah dijadwalkan bertandang ke markas Liverpool dalam lanjutan Premier League pada Minggu, 22 November 2026.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan pertama bagi Pochettino untuk memperlihatkan pengaruhnya terhadap permainan Manchester United setelah meninggalkan tim nasional Amerika Serikat.

Tekanan tentu tidak kecil mengingat lawan yang dihadapi merupakan salah satu rival terbesar klub.

Kehadiran empat anggota staf yang sudah bekerja bersamanya diharapkan membantu proses penyesuaian dengan lingkungan baru.

Mereka memiliki pengalaman bekerja bersama Pochettino sehingga koordinasi program latihan dan persiapan pertandingan berpotensi berlangsung lebih cepat.

Bagi Manchester United, investasi sebesar 7,84 juta pound sterling untuk membebaskan kontrak Pochettino memperlihatkan keseriusan klub dalam menentukan arah kepelatihan.

Namun, besarnya pengeluaran tersebut juga menempatkan perhatian terhadap kemampuan sang pelatih menghasilkan perubahan di lapangan.

Laga menghadapi Liverpool akan menjadi panggung awal untuk menilai pendekatan Pochettino bersama skuad Manchester United.