JawaPos.com - Nashville SC akan menjamu FC Cincinnati dalam pertandingan Gim 1 babak pertama MLS Cup Playoffs 2026. Kedua tim dijadwalkan bertemu di GEODIS Park, Senin (23/11/2026) pukul 04.00 WIB.

Nashville SC memiliki modal lebih baik untuk menghadapi pertandingan ini. Mereka tampil impresif sepanjang musim reguler dan berhasil mengakhiri kompetisi sebagai unggulan pertama Wilayah Timur dengan koleksi 77 poin.

Dari 34 pertandingan, Nashville mencatatkan 23 kemenangan, delapan hasil imbang, dan hanya tiga kali kalah. Produktivitas gol mereka juga cukup tinggi dengan torehan 71 gol dan hanya kebobolan 25 kali.

Catatan tersebut menunjukkan keseimbangan permainan Nashville, baik ketika menyerang maupun bertahan. Mereka juga memiliki rekor kandang yang sangat bagus. GEODIS Park menjadi tempat yang sulit ditaklukkan setelah Nashville tidak terkalahkan dalam 17 pertandingan kandang musim reguler, dengan rincian 15 kemenangan dan dua hasil imbang.

Kiper Brian Schwake turut menjadi salah satu pemain penting di balik kokohnya pertahanan Nashville. Ia berhasil mencatatkan 16 clean sheet sepanjang musim reguler 2026.

Sementara itu, FC Cincinnati datang dengan situasi yang berbeda. Mereka harus melalui babak Wild Card sebelum akhirnya memastikan tempat di fase playoff setelah mengalahkan Orlando City dengan skor 3-1.

Kemenangan tersebut menjadi modal kepercayaan diri bagi Cincinnati. Terlebih, Evander tampil menonjol dengan mencetak dua gol dan satu assist dalam pertandingan tersebut.

Cincinnati juga memiliki Kévin Denkey sebagai salah satu tumpuan di lini depan. Penyerang tersebut telah mengoleksi 17 gol sepanjang musim reguler dan berpotensi merepotkan barisan pertahanan tuan rumah.

Namun, persoalan lini belakang menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Pat Noonan. Teenage Hadebe dipastikan absen karena cedera, sedangkan kondisi beberapa pemain bertahan lainnya juga menjadi perhatian.

Di sisi lain, Nashville punya keuntungan dari catatan pertemuan kedua tim sepanjang musim ini. Mereka berhasil mengalahkan Cincinnati dalam dua pertemuan dengan agregat skor 6-0.

Pada pertemuan pertama di GEODIS Park, Nashville menang telak 4-0. Mereka kemudian kembali meraih kemenangan 2-0 ketika bertandang ke markas Cincinnati pada 7 November 2026.

Dengan dukungan suporter sendiri, Nashville diperkirakan akan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Kombinasi Hany Mukhtar dan Sam Surridge menjadi kekuatan utama yang perlu diwaspadai tim tamu.

Meski demikian, Cincinnati tetap memiliki peluang memberikan perlawanan melalui kecepatan transisi dan kreativitas Evander.