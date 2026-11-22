JawaPos.com - Carlos Espi menjadi pahlawan Real Madrid saat mengalahkan Celta Vigo di pekan ke-13 Liga Spanyol. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Bernabeu, Minggu (22/11/2026).

Pada menit ke-85, Carlos Espi berhasil mencetak gol untuk membawa Real Madrid meraih kemenangan. Gol tersebut juga menjadi gol pertamanya di Bernabeu setelah tiga gol sebelumnya selalu dicetak di laga tandang.

"Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, kami sangat ingin kembali ke sini, bersama semua penggemar Madrid. Hari yang telah lama saya impikan, saya sangat bahagia," kata Carlos Espi yang dikutip dari Mundo Deportivo, Minggu (22/11/2026).

Penyerang 21 tahun tersebut melakukan semua instruksi yang diberikan Jose Mourinho saat masuk pada menit ke-79. Carlos Espi juga selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik.

"Saya mencoba melakukan semua yang diminta manajer dari saya. Saya akan memberikan yang terbaik untuk klub ini, saya akan memanfaatkan setiap menit yang diberikannya kepada saya. Jika saya bisa membantu tim, itu akan lebih baik lagi," ujar Espi.

Kemenangan melawan Celta Vigo akan menjadi modal untuk menghadapi PSV pada 25 November nanti di Liga Champions. Espi berharap kemenangan sembilan beruntun terus berlanjut bagi Real Madrid.

"Ini pertandingan yang sulit, tetapi kami berhasil melewatinya. Ini belum berakhir; ada pertandingan Liga Champions lainnya pada hari Selasa. Kami punya dua hari untuk mempersiapkan pertandingan, dan kami akan berjuang habis-habisan. Tujuannya adalah agar semua orang tetap bersatu. Ada 23 atau 24 pemain di tim kami, semuanya bekerja sama, sejalan, dan seperti itulah hari ini. Kami yang bermain sangat bersemangat untuk meraih kemenangan, dan itulah yang kami lakukan," pungkas Carlos Espi.