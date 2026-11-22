JawaPos.com - Go Ahead Eagles akan menjamu Fortuna Sittard dalam lanjutan Eredivisie Belanda, Minggu (22/11) kick off pukul 22.30 WIB.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion De Adelaarshorst, Deventer, ini diperkirakan berjalan menarik karena kedua tim sama-sama memiliki modal positif untuk meraih hasil maksimal.

Go Ahead Eagles memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Tim berjuluk Kowet tersebut saat ini menempati peringkat kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 17 poin dari 12 pertandingan.

Di bawah arahan Joseph Oosting, Go Ahead Eagles memperlihatkan performa cukup menjanjikan, terutama ketika bermain di kandang.

Mereka belum terkalahkan di De Adelaarshorst musim ini dan mampu mencetak 14 gol dalam lima pertandingan kandang.

Catatan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Fortuna Sittard.

Meski demikian, Go Ahead Eagles masih memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan. Mereka sudah kebobolan 27 gol dari 12 pertandingan.

Catatan ini tentu menjadi perhatian karena Fortuna Sittard memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman.

Fortuna Sittard sendiri datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Danny Buijs tersebut menempati peringkat ketujuh dengan keunggulan satu posisi dari calon lawannya.

Mereka juga belum terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir di kompetisi liga.

Fortuna juga mempunyai catatan tandang yang cukup baik setelah melewati enam pertandingan tandang tanpa kekalahan.

Justin Hubner berpeluang kembali menjadi bagian penting di sektor pertahanan Fortuna.

Kehadirannya dibutuhkan untuk meredam serangan tuan rumah, terutama pergerakan Tengstedt dan Mathis Suray.

Dari catatan pertemuan, Go Ahead Eagles memiliki keunggulan karena belum pernah kalah dari Fortuna sejak Agustus 2024.

Namun, hasil imbang 2-2 dalam beberapa pertemuan terakhir menunjukkan bahwa Fortuna bukan lawan yang mudah ditaklukkan.

Melihat performa kandang Go Ahead Eagles dan ketajaman lini depannya, tuan rumah sedikit lebih diunggulkan.

Fortuna Sittard tetap berpeluang mencuri poin, tetapi masalah di lini pertahanan bisa menjadi kendala.