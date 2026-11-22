JawaPos.com – Trabzonspor akan menjamu Eyupspor dalam lanjutan Liga Super Turki, Minggu (22/11/2026) kick off pukul 23.00 WIB, di Papara Park. Tuan rumah memiliki modal bagus untuk kembali meraih tiga poin setelah mencatatkan enam kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Sebaliknya, Eyupspor datang dengan kondisi yang kurang meyakinkan. Tim besutan Mustafa Dalci tersebut sedang mengalami periode sulit setelah menelan delapan kekalahan berturut-turut di liga.

Perbedaan performa kedua tim membuat Trabzonspor lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini. Apalagi, mereka memiliki catatan kandang yang cukup impresif sepanjang musim.

Trabzonspor saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 25 poin dari 11 pertandingan. Mereka hanya terpaut tiga angka dari Galatasaray yang berada di puncak klasemen.

Sementara itu, Eyupspor masih tertahan di peringkat ke-18 dengan raihan tiga poin. Mereka juga menjadi salah satu tim dengan performa terburuk, baik dari sisi produktivitas gol maupun pertahanan.

Trabzonspor Punya Modal Kuat

Performa Trabzonspor menunjukkan perkembangan positif sejak ditangani Thomas Reis. Dalam enam pertandingan terakhir Liga Super Turki, mereka selalu berhasil mengamankan kemenangan.

Hasil tersebut termasuk kemenangan atas sejumlah tim kuat seperti Galatasaray dan Besiktas. Pada pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, Trabzonspor juga sukses mengalahkan Alanyaspor dengan skor 2-0.

Wagner Pina membuka keunggulan pada menit ke-17, sebelum Muhammed Salah memastikan kemenangan melalui gol pada menit ke-34.

Selain produktif mencetak gol, Trabzonspor juga memiliki pertahanan yang cukup solid. Dari 11 pertandingan, mereka sudah mengoleksi 26 gol dan hanya kebobolan delapan kali.

Catatan kandang mereka juga patut diperhitungkan. Lima pertandingan Liga Super Turki yang dimainkan di Papara Park musim ini seluruhnya berakhir dengan kemenangan.

Kondisi tersebut tentu menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Thomas Reis untuk mempertahankan tren positif timnya.

Eyupspor Masih Kesulitan Keluar dari Krisis

Di kubu lawan, Eyupspor justru belum menemukan solusi untuk memperbaiki performa. Kekalahan 0-2 dari Kocaelispor pada pertandingan sebelumnya memperpanjang rentetan hasil buruk mereka menjadi delapan kekalahan beruntun.

Masalah utama Eyupspor terlihat pada lini depan yang kesulitan menghasilkan gol. Dari 11 pertandingan, mereka baru mencetak tiga gol dan sudah sembilan kali gagal membobol gawang lawan.

Situasi di lini pertahanan juga tidak lebih baik. Eyupspor telah kebobolan 30 gol, menjadikannya salah satu tim dengan pertahanan paling rapuh musim ini.

Rekor pertemuan juga belum berpihak kepada mereka. Dalam empat perjumpaan sebelumnya, Eyupspor belum pernah mengalahkan Trabzonspor. Mereka hanya mampu meraih satu hasil imbang dan tiga kali menelan kekalahan. Bahkan, Eyupspor tidak pernah mencetak gol dalam empat pertandingan tersebut.

Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain

Trabzonspor masih menghadapi sejumlah persoalan kebugaran pemain. Chibuike Nwaiwu dipastikan absen karena hukuman kartu, sedangkan Batagov, Franculino Dju, Ruslan Malinovskyi, dan Okay Yokuslu masih mengalami masalah kebugaran.

Meski demikian, Ernest Muci, Tim Jabol-Folcarelli, dan Wagner Pina berpeluang kembali memperkuat tim.

Sementara itu, Eyupspor juga kehilangan beberapa pemain, termasuk Talha Ulvan, Omer Ceyhan, Ahmed Abdullahi, Bilal Boutobba, Lenny Pintor, dan Simone Giordano.

Berikut perkiraan susunan pemain kedua tim:

Trabzonspor (4-2-3-1): Onana; Pina, Savic, Cenk Ozkacar, Cabral; Fabinho, Tufan; Salah, Muci, Saviolo; Onuachu.

Eyupspor (4-2-3-1): Moldovan; Yavuz, El Yamiq, Jules, Yasar; Massanga, Akman; Michalak, Sabiri, Yao; Abdullahi.

Prediksi Skor Trabzonspor vs Eyupspor

Melihat catatan pertandingan kedua tim, Trabzonspor memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan laga. Performa yang konsisten, kualitas pemain, serta dukungan suporter di Papara Park menjadi keunggulan tersendiri.

Eyupspor kemungkinan akan mencoba bermain lebih disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun, buruknya produktivitas gol membuat mereka diprediksi kesulitan memberikan ancaman berarti.

Jika mampu menjaga konsentrasi sejak menit awal, Trabzonspor berpeluang mengendalikan jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang.