JawaPos.com-Noni Madueke merasa kecewa setelah Arsenal hanya meraih hasil imbang saat melawan Newcastle United di pekan ke-11 Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 tersebut dimainkan di St. James Park, Minggu (22/11/2026).

Permainan di babak pertama dirasa Noni Madueke sangat baik. Namun, di babak kedua ada penurunan performa yang untungnya tidak membuat Arsenal kalah.

"Saya rasa kami sedikit kecewa karena tidak berhasil meraih tiga poin, terutama mengingat betapa bagusnya permainan kami di babak pertama. Kami memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan, termasuk saya sendiri, tetapi itulah sepak bola," kata Noni Madueke yang dikutip laman resmi Arsenal, Minggu (22/11/2026).

“Saya rasa cara kami bermain di babak kedua kurang bagus dari pihak kami, tetapi kami menunjukkan karakter untuk mendapatkan satu poin pada akhirnya. Kami menerimanya, kami melanjutkan, kami menonton ulang rekaman pertandingan, dan melihat di mana kami dapat meningkatkan diri," lanjut pemain 24 tahun tersebut.

Madueke merasa senang bisa mencetak gol dan menyelamatkan Arsenal dari kekalahan. Gol itu dicetaknya pada menit ke-78 atau 12 menit sebelum laga berakhir.

“Rasanya lega sekali, karena saya bisa saja mengakhiri pertandingan dengan beberapa peluang yang diciptakan rekan-rekan setim saya di babak pertama. Sebagai seorang penyerang, Anda pasti sedikit memikirkan hal itu, jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa mencetak gol kedua," ujar Madueke.

Bagi Madueke, itu adalah gol keempatnya di musim ini dan dia terus menampilkan performa yang konsisten setelah Bukayo Saka absen. Meski kecewa karena hasil imbang, mantan pemain Chelsea tersebut ingin Arsenal segera bangkit di laga berikutnya.

"Saya merasa memiliki tingkat konsistensi tertentu - saya merasakan kepercayaan dari rekan-rekan setim saya - tetapi saya masih bisa menjadi lebih baik,” kata Noni Madueke.

“Tidak ada yang dimenangkan atau kalah di bulan November - saya merasa penting bagi kita untuk terus memperbaiki hal-hal yang belum kita lakukan dengan baik, dan terus menjadikan hal-hal yang sudah kita lakukan dengan baik sebagai kekuatan utama. Bagus bahwa kita mencetak dua gol hari ini, tetapi idealnya kita menjaga gawang tetap bersih dan menang 2-0. Tapi ya sudahlah, dan kita terus maju," pungkas Noni Madueke.