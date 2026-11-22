JawaPos.com – Ajax akan menjamu ADO Den Haag dalam lanjutan Eredivisie, Minggu (22/11/2026) kick off pukul 20.30 WIB. Pertandingan yang berlangsung di Johan Cruyff Arena ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali meraih kemenangan setelah gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi FC Twente sebelum jeda internasional.

Ajax tentu tidak ingin kembali kehilangan poin, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri. Hasil imbang melawan Twente menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh tim asal Amsterdam tersebut.

Dalam pertandingan sebelumnya, Ajax sempat unggul dua gol melalui Tolu Arokodare dan Rayane Bounida. Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan hingga pertandingan berakhir. Situasi itu memperlihatkan masih adanya persoalan dalam menjaga konsentrasi, terutama ketika memasuki menit-menit akhir.

Menghadapi ADO Den Haag, Ajax memiliki peluang untuk memperbaiki catatan tersebut. Kualitas pemain dan keuntungan bermain di kandang menjadi modal penting bagi De Godenzonen.

ADO Den Haag juga memiliki motivasi tersendiri menjelang pertandingan ini. Mereka baru saja melakukan pergantian pelatih setelah memecat Robin Peter dan menunjuk Maurice Steijn sebagai penggantinya.

Kehadiran Steijn mulai memberikan dampak positif. ADO berhasil mengalahkan Sparta Rotterdam dan mendapatkan tambahan kepercayaan diri setelah melewati periode yang kurang menyenangkan.

Meski demikian, tantangan di Johan Cruyff Arena tentu berbeda. Catatan tandang ADO musim ini masih menjadi persoalan. Mereka hanya mengumpulkan dua poin dari enam pertandingan tandang dan gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan di antaranya.

Statistik tersebut menjadi sinyal bahwa Ajax memiliki peluang cukup besar untuk menguasai jalannya pertandingan.

Dari catatan pertemuan kedua tim, Ajax masih memiliki keunggulan yang cukup jauh. ADO Den Haag terakhir kali mengalahkan Ajax pada Maret 2011.

Sejak kemenangan tersebut, ADO tidak pernah kembali mengalahkan rivalnya dari Amsterdam dalam 20 pertemuan. Sebanyak 15 pertandingan berakhir dengan kekalahan bagi ADO.

Catatan ini tentu menjadi modal psikologis bagi Ajax. Namun, mereka tetap harus berhati-hati karena ADO berpotensi memberikan perlawanan setelah mendapatkan kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Ajax diperkirakan mengandalkan kreativitas Oscar Gloukh untuk membangun serangan. Sementara Tolu Arokodare akan menjadi tumpuan di lini depan untuk menyelesaikan peluang.

Ajax (4-2-3-1): Ter Stegen; Rosa, Bouman, Janse, Wijndal; Amrabat, Baas; Klaassen, Mokio, Gloukh; Arokodare.

ADO Den Haag (4-2-3-1): Nikiema; De Ruijter, Mulder, Waem, Hokke; Kilo, Jimenez; Van Mieghem, Rottier, Hawkins; Thomas.

Melihat kualitas skuad, rekor pertemuan, serta catatan tandang ADO Den Haag, Ajax lebih layak diunggulkan dalam pertandingan ini.

ADO mungkin bisa memberikan perlawanan, terutama dengan semangat baru setelah pergantian pelatih. Namun, tekanan dari tuan rumah dan kualitas lini serang Ajax berpotensi menjadi pembeda.

Ajax diprediksi mampu mengendalikan pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang. ADO masih memiliki kesempatan mencetak gol, tetapi membawa pulang poin dari Amsterdam bukan perkara mudah.