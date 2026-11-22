JawaPos.com – Sparta Rotterdam akan menjamu AZ Alkmaar dalam lanjutan Eredivisie Belanda, Minggu (22/11/2026) kick off pukul 20.30 WIB. Pertandingan yang berlangsung di Het Kasteel ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga persaingan di papan klasemen.

Sparta Rotterdam membutuhkan kemenangan setelah melalui sejumlah pertandingan dengan hasil kurang memuaskan. Sementara itu, AZ Alkmaar datang dengan kepercayaan diri lebih baik setelah berhasil mengakhiri rentetan kekalahan sebelum jeda internasional.

Performa Sparta Rotterdam sepanjang musim ini masih belum menunjukkan konsistensi. Di bawah arahan Rogier Meijer, mereka baru mengoleksi lima kemenangan dari 13 pertandingan sejak sang pelatih mengambil alih tim.

Kekalahan 1-3 dari ADO Den Haag menjadi gambaran masalah yang masih dihadapi Sparta, terutama di sektor pertahanan. Mereka sudah kebobolan 29 gol sepanjang musim dan termasuk tim yang belum mampu mencatatkan clean sheet.

Padahal, produktivitas lini depan Sparta sebenarnya cukup menjanjikan. Mereka memiliki rata-rata 1,8 gol per pertandingan. Milan Zonneveld menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa memberikan ancaman bagi pertahanan AZ Alkmaar.

Namun, menghadapi tim dengan kualitas serangan seperti AZ tentu bukan pekerjaan mudah. Sparta harus memperbaiki koordinasi lini belakang jika tidak ingin kembali kehilangan poin di kandang sendiri.

Di kubu lawan, AZ Alkmaar memiliki modal kemenangan dramatis 4-3 atas Groningen. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri tiga kekalahan beruntun yang sempat mengganggu perjalanan mereka di Eredivisie.

Tim asuhan Leeroy Echteld masih berusaha mengejar PSV Eindhoven yang berada di puncak klasemen. Dengan selisih tiga poin, kemenangan menjadi target penting bagi AZ untuk menjaga persaingan perebutan gelar.

Mexx Meerdink diperkirakan kembali menjadi andalan di lini depan. Penyerang tersebut sedang berada dalam performa bagus setelah mencatatkan enam gol dan satu assist dalam tujuh pertandingan terakhir.

Meski demikian, AZ juga memiliki pekerjaan rumah. Catatan pertandingan tandang mereka belum meyakinkan karena hanya mampu meraih satu poin dari sembilan laga tandang terakhir.

Jika melihat catatan pertemuan, AZ Alkmaar lebih unggul. Mereka memenangkan empat dari enam pertemuan terakhir di liga dan belum terkalahkan dalam enam kunjungan terakhir ke markas Sparta Rotterdam.

Melihat kondisi kedua tim, AZ Alkmaar memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang tiga poin. Kualitas lini serang dan catatan pertemuan menjadi modal penting bagi tim tamu.

Sparta tetap berpeluang mencetak gol, tetapi kelemahan pertahanan mereka bisa menjadi masalah besar.