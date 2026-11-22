JawaPos.com - Werder Bremen akan menghadapi Hamburger SV dalam pertandingan pekan ke-10 Bundesliga 2026/2027.

Duel bertajuk Nordderby tersebut dijadwalkan berlangsung di Weserstadion, Minggu (22/11) pukul 23.30 WIB.

Pertandingan ini diperkirakan berjalan menarik mengingat kedua tim memiliki kepentingan berbeda.

Bremen ingin menjaga persaingan di papan atas sekaligus mendekati zona kompetisi Eropa. Sementara itu, Hamburg membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Werder Bremen.

Tim besutan Daniel Thioune saat ini menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 15 poin dari sembilan pertandingan.

Bremen belum terkalahkan di kandang sepanjang musim ini. Catatan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Hamburg yang masih kesulitan mendapatkan hasil positif dalam laga tandang.

Di sisi lain, Hamburger SV datang dengan modal hasil yang cukup beragam.

Hamburg saat ini berada di posisi ke-11 dengan 12 poin. Jarak tiga angka dari Bremen menunjukkan bahwa kedua tim sebenarnya tidak terpaut terlalu jauh dalam persaingan klasemen.

Meski demikian, performa tandang menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Hamburg sudah menelan empat kekalahan dari lima pertandingan tandang Bundesliga musim ini.

Dalam pertandingan seperti Nordderby, faktor mental dan atmosfer stadion bisa memberikan pengaruh besar.

Rivalitas kedua klub membuat laga ini memiliki arti lebih dari sekadar perebutan tiga poin.

Bremen diperkirakan akan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.

Dukungan suporter dan catatan kandang yang bagus bisa menjadi dorongan untuk menekan pertahanan Hamburg.

Sebaliknya, Hamburg kemungkinan mencoba memanfaatkan serangan balik dan mencari celah dari lini belakang tuan rumah.

Mereka tetap memiliki potensi mencetak gol, tetapi konsistensi pertahanan akan menjadi tantangan tersendiri.

Sports Mole memprediksi Werder Bremen menang 2-1. Forebet juga mengunggulkan tuan rumah dengan peluang kemenangan 51 persen dan perkiraan skor serupa.

Sementara Football Whispers memperkirakan pertandingan berakhir imbang 2-2.

Melihat performa kandang Bremen dan catatan tandang Hamburg, tuan rumah memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan.