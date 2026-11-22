JawaPos.com - Pelatih Columbus Crew Laurent Courtois menilai Lionel Messi seharusnya menerima kartu merah setelah melempar bola ke wajah Gonzalo Tapia. Insiden itu terjadi saat Columbus Crew menang telak 3-0 atas Inter Miami pada leg pertama putaran pertama playoff Major League Soccer (MLS) 2026, Minggu (22/11).

Insiden bermula ketika Tapia tidak menjaga jarak sesuai ketentuan saat Messi hendak melakukan lemparan ke dalam. Pemain asal Argentina itu lalu mengambil keputusan cepat dengan melempar bola langsung ke arah wajah Tapia dari jarak yang sangat dekat.

Tindakan Messi menimbulkan kontroversi karena dinilai layak mendapatkan hukuman lebih berat. Laurent Courtois pun secara terbuka menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap keputusan wasit yang hanya memberikan kartu kuning kepada Messi.

“Semua orang tahu bahwa itu lebih dari sekadar kartu kuning,” ujar Courtois dikutip dari ESPN. Saat ditanya ditanya apakah MLS perlu meninjau kembali insiden itu, Courtois menyebut keseluruhan situasi itu sebagai sesuatu yang menyedihkan.

Jika menerima kartu merah, Messi dipastikan harus menjalani hukuman larangan bermain setidaknya pada pertandingan berikutnya. Kondisi itu tentu akan menjadi kerugian besar bagi Inter Miami yang sedang berjuang mempertahankan peluang di babak playoff.

Sementara itu, Tapia memilih tidak mempermasalahkan keputusan wasit. Penyerang Columbus Crew itu mengaku tidak ingin memberikan penilaian lebih jauh mengenai apakah tindakan Messi pantas diganjar kartu merah.

“Itu bagian dari pertandingan. Saya tidak tahu apakah itu kartu merah, tetapi saya bukan wasit yang berhak memutuskan. Semuanya sudah selesai,” kata Tapia. Pemain yang mencetak dua gol dalam kemenangan Columbus Crew itu memilih mengalihkan perhatian dari kontroversi dan tidak memperpanjang perdebatan mengenai insiden itu.

Pelatih Inter Miami Cristian Kily Gonzalez juga memberi tanggapan yang serupa dengan Tapia. Kily Gonzalez mengaku perlu memikirkan kembali situasi itu, tetapi tidak ingin menjadikan keputusan wasit sebagai alasan atas kekalahan timnya.