JawaPos.com – Osasuna akan menjamu Malaga pada pekan ke-13 La Liga Spanyol 2026/2027.

Pertandingan di Stadion El Sadar, Senin (23/11) kick off pukul 00.30 WIB, menjadi kesempatan tuan rumah untuk meraih kemenangan sekaligus memperburuk situasi tim tamu yang masih terpuruk di dasar klasemen.

Malaga datang dengan beban cukup berat. Dari 12 pertandingan yang sudah dimainkan musim ini, Los Boquerones belum sekalipun merasakan kemenangan.

Mereka baru mengumpulkan lima poin hasil dari lima kali imbang dan tujuh kekalahan.

Catatan tersebut membuat Malaga menempati posisi ke-20 atau juru kunci klasemen sementara La Liga Spanyol.

Selain kesulitan mendapatkan poin, produktivitas gol mereka juga menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

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Dalam 12 pertandingan, Malaga baru mencetak sembilan gol dan sudah kebobolan 23 kali.

Kondisi ini memperlihatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam menjaga keseimbangan permainan antara lini pertahanan dan serangan.

Di sisi lain, Osasuna juga belum sepenuhnya tampil konsisten.

Mereka berada di peringkat ke-16 dengan koleksi 12 poin dari tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan enam kekalahan.

Meski posisinya belum terlalu aman, Osasuna memiliki peluang untuk memanfaatkan kondisi Malaga. Terlebih, pertandingan kali ini berlangsung di hadapan pendukung sendiri.

Catatan pertemuan kedua tim juga cukup menguntungkan Osasuna. Malaga tidak pernah menang dalam empat pertemuan terakhir melawan klub asal Pamplona tersebut.

Statistik itu bisa menjadi modal tambahan bagi tuan rumah untuk mengincar tiga poin.

Osasuna juga mendapat tambahan kekuatan dengan kembalinya Ante Budimir setelah menyelesaikan tugas internasional bersama timnas Kroasia.

Penyerang berusia 35 tahun tersebut menjadi salah satu pemain paling penting dalam skema serangan Osasuna.

Sejauh musim ini, Budimir sudah mengemas delapan gol dari 12 penampilan. Ketajamannya diharapkan kembali menjadi pembeda dalam pertandingan melawan Malaga.

Sementara itu, Malaga harus kehilangan Adam Aznou yang menjalani hukuman akibat kartu merah.

Sejumlah pemain lain seperti Juan Cruz, Julen Lobete, Diego Murillo, Aaron Ochoa, dan Carlos Puga juga diperkirakan belum bisa tampil karena masalah kebugaran.

Untuk susunan pemain, Osasuna diprediksi menggunakan formasi 4-3-3 dengan Sergio Herrera sebagai penjaga gawang.

Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, dan Diego Rico mengisi lini belakang.

Jon Moncayola, Lucas Torró, serta Moi Gómez diperkirakan mengawal lini tengah. Sementara itu, Ruben García, Ante Budimir, dan Raúl Moro menjadi pilihan di lini depan.

Malaga kemungkinan turun dengan formasi 4-4-2. Alfonso Herrero mengisi posisi penjaga gawang, didukung David Larrubia, Fernando Calero, Álex Pastor, dan Einar Galilea di lini pertahanan.

Untuk sektor tengah, Carlos Dotor, Ramón Enríquez, Dani Rodríguez, dan Dani Lorenzo diperkirakan menjadi starter. Adrián Niño dan Chupe akan mengisi posisi penyerang.

Melihat kondisi kedua tim, Osasuna memang lebih diunggulkan karena memiliki keuntungan bermain di kandang dan catatan pertemuan yang lebih baik.

Namun, Malaga tetap berpotensi memberikan perlawanan karena membutuhkan poin untuk mengakhiri tren negatif.

Prediksi sejumlah pengamat juga mengarah pada pertandingan yang berlangsung ketat.

Sports Mole dan Forebet sama-sama memperkirakan skor 1-1. Sementara Football Whispers lebih menjagokan Osasuna dengan kemenangan 2-1.

Dengan mempertimbangkan performa dan kondisi kedua kesebelasan, pertandingan ini berpeluang berakhir tanpa pemenang.