JawaPos.com – Augsburg akan menjamu Mainz 05 dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di WWK Arena, Minggu (22/11/2026) kick off pukul 21.30 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjauh dari ancaman zona degradasi.

Augsburg saat ini menempati peringkat ke-14 dengan koleksi sembilan poin. Sementara itu, Mainz 05 berada dua tingkat di atasnya, yakni posisi ke-12 dengan keunggulan satu poin.

Selisih yang tipis membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua kubu. Tambahan tiga poin bisa membantu mereka memperbaiki posisi, sedangkan kekalahan berpotensi membuat situasi semakin sulit.

Augsburg datang dengan catatan kurang meyakinkan. Tim besutan Manuel Baum belum meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir Bundesliga. Dari periode tersebut, mereka hanya mampu mengumpulkan tiga poin setelah empat kali menelan kekalahan.

Persoalan terbesar Augsburg terletak pada lini pertahanan. Mereka tercatat kebobolan setidaknya dua gol dalam enam dari tujuh pertandingan tersebut. Meski begitu, produktivitas lini depan masih memberikan harapan setelah mampu mencetak 13 gol dalam periode yang sama.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan bagi Augsburg. Mereka diharapkan bisa tampil lebih agresif untuk mengakhiri tren tanpa kemenangan sekaligus mengamankan poin penuh.

Namun, Mainz 05 juga bukan lawan yang mudah dihadapi. Tim asuhan Urs Fischer memang sedang mengalami periode sulit setelah menelan empat kekalahan beruntun di semua kompetisi.

Kekalahan 1-2 dari Bayern Munich pada 7 November menjadi hasil terbaru yang harus mereka evaluasi. Salah satu pekerjaan rumah Mainz adalah memperbaiki koordinasi pertahanan setelah kebobolan 11 gol dalam empat kekalahan terakhir.

Meski demikian, Mainz memiliki modal cukup baik ketika bermain di luar kandang. Mereka sudah mengoleksi tiga kemenangan tandang di Bundesliga musim ini. Catatan tersebut bisa menjadi bekal untuk menghadapi tekanan suporter Augsburg.

Dari catatan pertemuan, Mainz juga lebih unggul. Mereka tidak terkalahkan dalam lima duel terakhir melawan Augsburg dengan mengemas empat kemenangan. Pada pertemuan Februari lalu, Mainz bahkan berhasil menang dengan skor 2-0.

Untuk pertandingan nanti, Augsburg diperkirakan mengandalkan Gregoritsch sebagai ujung tombak dengan dukungan Kade dan Claude-Maurice. Sementara Mainz kemungkinan menurunkan Tietz dan Becker di lini depan.

Prediksi Susunan Pemain

Augsburg: Dahmen; Bah, Gouweleeuw, Keitel; Wolf, Fellhauer, Rieder, Behrens; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka. Augsburg memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi Mainz punya catatan pertemuan yang lebih baik.

Kedua tim juga masih memiliki persoalan di lini pertahanan. Situasi tersebut membuka peluang terciptanya beberapa gol sepanjang pertandingan.