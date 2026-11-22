JawaPos.com - Atletico Madrid berusaha kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke markas Getafe dalam lanjutan pekan ke-13 La Liga 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Coliseum, Senin (23/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Atletico Madrid untuk memperbaiki keadaan setelah melewati periode kurang menyenangkan. Tim asuhan Diego Simeone tersebut baru saja menelan dua kekalahan beruntun, masing-masing dari Bayern Munchen di Liga Champions dan Barcelona di kompetisi domestik.

Kekalahan 0-2 dari Bayern Munchen kemudian disusul hasil negatif 1-2 saat menghadapi Barcelona. Hasil tersebut tentu bukan modal ideal bagi Atletico yang sedang berusaha menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Saat ini, Atletico Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 28 poin dari 12 pertandingan. Mereka membutuhkan tambahan tiga poin agar tidak kehilangan momentum dalam persaingan menuju posisi teratas.

Meski datang dengan kondisi yang belum sepenuhnya meyakinkan, Atletico memiliki modal bagus ketika bermain di luar kandang. Mereka sudah mengumpulkan 15 poin dari enam pertandingan tandang La Liga musim ini.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Atletico cukup nyaman menghadapi tekanan ketika bermain di markas lawan. Pengalaman serta kedalaman skuad juga menjadi keunggulan yang bisa dimanfaatkan Simeone untuk mengamankan kemenangan.

Namun, Getafe bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Meski masih tertahan di peringkat ke-15 dengan 12 poin, mereka memiliki catatan kandang yang cukup solid.

Dari enam pertandingan kandang musim ini, Getafe belum pernah menelan kekalahan. Tim berjuluk Azulones tersebut mencatatkan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang.

Kondisi itu menjadi modal penting bagi Getafe untuk menghadapi salah satu tim papan atas Spanyol. Dukungan suporter sendiri diharapkan mampu memberikan tambahan motivasi bagi para pemain.

Kendati demikian, persoalan produktivitas masih menjadi pekerjaan rumah bagi Getafe. Mereka baru mencetak delapan gol dari 12 pertandingan. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa lini depan masih membutuhkan peningkatan jika ingin bersaing lebih baik.

Dari rekor pertemuan, Atletico Madrid juga lebih diunggulkan. Los Rojiblancos berhasil memenangi lima dari enam pertemuan terakhir melawan Getafe. Meski begitu, Getafe pernah memberikan kejutan dengan kemenangan 2-1 pada Maret 2025.

Untuk pertandingan nanti, Getafe diperkirakan tidak bisa menurunkan Nemanja Gudelj karena skorsing. Christantus Uche dan Juanmi juga masih diragukan akibat cedera. Sementara itu, Zaid Romero berpeluang kembali memperkuat tim setelah menjalani pemulihan.

Di kubu Atletico Madrid, Ademola Lookman dan Cristian Romero diperkirakan absen. Marc Pubill juga masih diragukan karena masalah kebugaran.

Atletico diprediksi tetap mengandalkan Jan Oblak di bawah mistar. Lini belakang kemungkinan diisi Marcos Llorente, Le Normand, Hancko, dan Grimaldo. Sementara itu, sektor tengah berpeluang diperkuat Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, serta Alex Baena.

Lee Kang-in diproyeksikan mendampingi Julian Alvarez untuk mengisi lini serang.

Melihat kualitas skuad, posisi klasemen, dan catatan pertemuan kedua tim, Atletico Madrid memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang kemenangan.

Getafe memang mempunyai rekor kandang yang belum terkalahkan. Namun, Atletico memiliki pengalaman dan kualitas individu yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ini.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup ketat, terutama jika Getafe mampu mempertahankan kedisiplinan pertahanan. Meski demikian, Atletico diprediksi bisa memanfaatkan peluang dengan lebih efektif.