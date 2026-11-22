JawaPos.com - Inter Miami terancam tersingkir lebih awal di babak playoff Major League Soccer (MLS) 2026 setelah menelan kekalahan telak 0-3 dari Columbus Crew pada pertandingan pertama putaran pertama, Minggu (22/11).

Dengan format pertandingan terbaik dari tiga laga (best-of-three series), klub berjuluk The Herons itu harus memenangkan pertandingan kedua saat bertandang ke markas Columbus Crew di Ohio pada Sabtu (28/11).

Kekalahan pada pertandingan kedua itu akan langsung mengakhiri perjalanan mereka di playoff musim ini. Dengan demikian, Inter Miami harus bersiap memastikan kemenangan pada pertandingan berikutnya.

Jalannya pertandingan sebenarnya sudah menyulitkan Inter Miami sejak awal. Kiper Dayne St Clair melakukan kesalahan ketika berusaha menghentikan pergerakan Tapia yang memasuki kotak penalti. Sang kiper menjatuhkan penyerang Columbus itu setelah keluar dari garis gawang sehingga wasit memberi hadiah penalti pada menit kedelapan.

Tapia yang dipercaya sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Gol itu membawa Columbus Crew unggul 1-0. Inter Miami berusaha membalas lewat sejumlah peluang. Messi hampir mencetak gol, tetapi tembakannya berhasil digagalkan Patrick Schulte. Kiper tim nasional Amerika Serikat itu tampil solid untuk menjaga keunggulan Columbus.

Situasi Inter Miami semakin sulit setelah Lujan menerima dua kartu kuning dan harus meninggalkan lapangan pada menit ke-36. Messi juga juga menerima kartu kuning setelah melemparkan bola dari jarak sangat dekat ke arah wajah Tapia saat melakukan lemparan ke dalam.

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Pada menit-menit awal paruh kedua, Taha Habroune memperbesar keunggulan Columbus. Habroune memanfaatkan umpan terobosan Brais Mendez sebelum melepaskan tembakan menggunakan kaki bagian dalam yang tidak mampu dihentikan St Clair.

Enam menit berselang, Tapia kembali mencatatkan namanya di papan skor. Penyerang Columbus itu dengan mudah melewati Yannick Bright sebelum berlari menuju kotak penalti dan menaklukkan St Clair untuk mengubah kedudukan menjadi 3-0.

Usai pertandingan, bek sekaligus gelandang Inter Miami Casemiro mengaku timnya tengah menghadapi tekanan. “Tekanan? Tentu saja ada tekanan. Inter Miami selalu bermain untuk menang dan kami tahu jika kalah pada pertandingan berikutnya, kami akan tersingkir. Itulah tekanannya,” kata Casemiro dikutip dari ESPN.

“Hal terpenting sekarang ialah tetap tenang. Kami tahu harus bermain lebih baik karena kami mampu melakukannya. Kami berada di posisi kedua klasemen, jadi pertandingan berikutnya akan kami gunakan untuk menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya kami,” lanjutnya.

Hasil itu cukup mengejutkan jika melihat perbedaan performa kedua tim sepanjang musim reguler. Inter Miami mengakhiri kompetisi di peringkat kedua dengan unggul 13 poin atas Columbus Crew yang menempati posisi ketujuh Wilayah Timur.

Selain itu, Inter Miami diperkuat Lionel Messi yang berhasil meraih penghargaan pencetak gol terbanyak (Golden Boot) dan menjadi kandidat terkuat pemain terbaik MLS. Sementara itu, Columbus yang sempat terpuruk di posisi terbawah Wilayah Timur justru tampil dominan.

Kekalahan itu membuat catatan mengecewakan Inter Miami saat bermain di Nu Stadium semakin panjang. Sejak memainkan pertandingan pertamanya di stadion itu pada April 2026, Inter Miami hanya mampu meraih enam kemenangan dari 17 pertandingan kandang pada musim reguler.

Kekalahan dari Columbus Crew juga menjadi rekor pertama kalinya Inter Miami gagal mencetak gol di Nu Stadium. Usai pertandingan, pelatih Inter Miami, Cristian Kily Gonzalez, menilai timnya sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk mengamankan pertandingan sebelum situasi berubah akibat kartu merah Lujan.

“Tim menciptakan empat atau lima peluang bersih untuk menyelesaikan pertandingan, tetapi kami gagal memanfaatkannya dan penjaga gawang mereka melakukan penyelamatan. Kemudian kartu merah datang dan benar-benar mengubah jalannya pertandingan,” ujar Gonzalez.

Kily Gonzalez menilai Inter Miami sebenarnya mampu menciptakan banyak peluang ketika kedua tim masih bermain dengan jumlah pemain yang sama. Namun, kegagalan menyelesaikan peluang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan.

“Jika melihat permainan 11 lawan 11, kami menciptakan banyak peluang. Hanya saja, ini salah satu pertandingan ketika tidak ada sesuatu pun yang berjalan sesuai keinginan. Kami harus menahan diri dan menerimanya,” lanjutnya.