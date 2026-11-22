JawaPos.com - Racing Santander akan menghadapi Real Sociedad dalam lanjutan kompetisi LaLiga Spanyol, Minggu (22/11) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 22.15 WIB ini diperkirakan berjalan ketat mengingat kedua tim memiliki modal dan kekuatan berbeda.

Real Sociedad datang dengan catatan pertemuan yang lebih baik. Namun, Racing Santander memiliki peluang untuk memberikan perlawanan, terutama karena bermain di kandang sendiri.

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Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Real Sociedad untuk menjaga konsistensi di kompetisi domestik.

Meski lebih diunggulkan berdasarkan rekor pertemuan, tim asal Basque tersebut tetap perlu mewaspadai kekuatan tuan rumah.

Secara keseluruhan, Real Sociedad tercatat mengoleksi 49 kemenangan dalam pertemuan melawan Racing Santander.

Sementara itu, Racing berhasil meraih 34 kemenangan. Kedua kesebelasan juga beberapa kali harus puas berbagi angka.

Dalam enam pertemuan terakhir yang tercatat, pertandingan kedua tim berlangsung cukup berimbang.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Racing Santander bukan lawan yang mudah bagi Real Sociedad.

Apalagi, pertandingan kali ini akan berlangsung di kandang Racing yang bisa menjadi keuntungan tersendiri.

Dari sisi komposisi pemain, Real Sociedad masih memiliki beberapa masalah kebugaran.

Di kubu Racing Santander, secara umum tuan rumah memiliki kondisi skuad yang cukup baik.

Racing Santander diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1. Agirrezabala akan menempati posisi penjaga gawang, dengan Ramon, Felipe, Belocian, dan Salinas mengisi barisan pertahanan.

Ivan Martin dan Prati diprediksi menjadi gelandang tengah, sementara Luque, Canales, dan Vicente mendukung Zabiri di lini serang.

Sementara itu, Real Sociedad kemungkinan menurunkan Remiro sebagai penjaga gawang.

Lini belakang diisi Aramburu, Martin, Zubeldia, dan Munoz. Turrientes serta Soler diperkirakan mengisi sektor tengah, sedangkan Kubo, Sucic, dan Oyarzabal mendukung Oskarsson sebagai ujung tombak.

Real Sociedad tetap berpeluang membawa pulang kemenangan jika mampu mengendalikan permainan.

Namun, Racing diperkirakan tidak akan memberikan banyak ruang kepada tim tamu.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan berpotensi berlangsung seimbang.

Real Sociedad memiliki kualitas untuk mencetak gol, tetapi Racing Santander juga cukup berbahaya ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri.