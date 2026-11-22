JawaPos.com - Davide Frattesi ingin Lazio terus memimpin klasemen setelah mengalahkan Lecce di pekan ke-12 Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Stadio Olimpico, Sabtu (21/11/2026).

Gol cungkil atau chip gol dilakukan Davide Frattesi pada menit ke-90 yang menutup pesta gol Lazio. Gol tersebut juga sudah sering dilakukannya saat sesi latihan.

"Gol itu? Saya mencobanya sesekali saat latihan. Saya belum pernah mencetak gol dan saya dihina oleh pelatih. Saya tidak akan mengatakan saya terkejut hari ini, tetapi ini adalah hasil yang sangat bagus. Saya akan terus mencoba selama minggu ini dan saya akan dihina lagi oleh pelatih," kata Davide Frattesi yang dikutip dari Tutto Mercato Web, Minggu (22/11/2026).

Kemenangan ke-10 sudah diraih Lazio dan membuat mereka tetap menjadi capolista Liga Italia. Sebagai pemain, Frattesi ingin Lazio terus bersaing di papan klasemen dan bisa bermain di kompetisi Eropa.

"Kami ingin mencapai 40 poin, kemudian waktu akan membuktikan. Itu adalah tujuan kami, dan kami terus memilikinya. Kami tidak memiliki status untuk mengatakan bahwa kami ingin mencapai Conference, Liga Europa, atau Liga Champions. Kami harus menjalaninya minggu demi minggu, dan semua yang datang setelahnya akan diraih dengan usaha," ujar Frattesi.

Gelandang timnas Italia tersebut mengatakan bahwa Gattuso ingin tim asuhannya tidak lengah. Selain itu, Frattesi merasa rekan setimnya terus bermain agresif di lapangan.

"Ini adalah hasil dari keyakinan pelatih bahwa ketika Anda lengah, Anda harus berusaha lebih keras. Anda tidak pernah tahu bagaimana hasil pertandingan tertentu, seperti pertandingan melawan Milan. Ini adalah hasil dari keyakinan itu dan sikap kelompok, yang sehat dan terdiri dari para pemain yang agresif saat berada di lapangan," pungkas Davide Frattesi.