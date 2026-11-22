JawaPos.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku kecewa setelah timnya hanya bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United pada Minggu (22/11). Arteta menilai The Gunners kehilangan dua poin karena gagal memaksimalkan dominasi pada babak pertama dan tidak mampu mempertahankan keunggulan setelah jeda.

“Saya merasa kami kehilangan dua poin hari ini. Saya mengatakan kami karena penampilan pada babak pertama benar-benar luar biasa. Intensitas, agresivitas, kualitas, ketenangan, dan pemahaman kami terhadap apa yang harus dilakukan untuk menghadapi pendekatan Newcastle, terutama ketika mereka menerapkan penjagaan satu lawan satu, membuat kami selalu terlihat berbahaya,” ujar Arteta.

Pelatih asal Spanyol itu juga menyesalkan kegagalan Arsenal menambah keunggulan saat memiliki sejumlah kesempatan. “Kami mencetak gol yang bagus dan seharusnya bisa mencetak setidaknya dua atau tiga gol lagi. Dengan begitu, pertandingan akan berjalan berbeda, tetapi kenyataannya tidak demikian,” kata Arteta.

Arteta pun sebenarnya sadar Newcastle akan melakukan perubahan pendekatan usai jeda. “Pada jeda pertandingan, kami mengatakan bahwa mereka akan melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan dan kami juga harus melakukan sesuatu, yaitu meningkatkan intensitas permainan. Jika kami melakukannya, mereka tidak akan mampu mengimbangi kami. Namun, kami tidak melakukannya,” jelas Arteta.

Arteta juga mengaku Arsenal melakukan sejumlah kesalahan yang memberikan kesempatan kepada Newcastle untuk mengembangkan permainan. “Selain itu, kami memberikan mereka sebuah gol. Mereka mendapatkan kepercayaan diri karena satu aksi dan satu umpan saja sudah cukup untuk menghukum kami,” ujar Arteta.

“Kemudian, kami memberikan mereka tendangan sudut dan Anda tahu apa yang bisa terjadi. Ketika Anda membiarkan pemain bebas, terutama pemain terbaik mereka dalam situasi bola mati, Anda berada dalam masalah. Kami benar-benar dihukum dalam rentang 18-20 menit,” lanjutnya.

Arteta mengapresiasi respons para pemain setelah tertinggal. Namun, ia kembali menegaskan bahwa Arsenal seharusnya mampu mengamankan kemenangan jika lebih efektif memanfaatkan peluang.

“Kami sudah berada di sini selama enam atau tujuh tahun sejak saya menangani tim. Dan ini adalah penampilan terbaik kami di stadion ini sejauh ini, padahal kami sudah beberapa kali meraih kemenangan di sini. Namun, hari ini seharusnya ada selisih yang jauh lebih besar, tetapi kenyataannya tidak demikian,” kata Arteta.

Pelatih berusia 44 tahun itu mengaku kecewa karena dominasi Arsenal tidak tercermin dalam hasil akhir pertandingan. Menurutnya, kegagalan memperbesar keunggulan membuat tim harus menerima hasil imbang meskipun memiliki banyak peluang untuk mencetak gol tambahan.