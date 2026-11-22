JawaPos.com - Prediksi skor Trabzonspor vs Eyupspor mengarah pada kemenangan meyakinkan tuan rumah saat kedua tim bertemu dalam lanjutan Liga Turki 2026/2027 di Papara Park, Minggu (22/11) pukul 23.00 WIB.

Trabzonspor berpeluang memperpanjang rentetan kemenangan menjadi tujuh pertandingan sekaligus menjaga tekanan terhadap Galatasaray di puncak klasemen.

Perbedaan performa kedua tim menjadi sorotan utama menjelang pertandingan ini, terutama setelah Trabzonspor menunjukkan konsistensi luar biasa di bawah Thomas Reis.

Sebaliknya, Eyupspor datang dengan delapan kekalahan beruntun dan menghadapi ancaman semakin terpuruk di dasar klasemen.

Trabzonspor Memburu Kemenangan Ketujuh, Seberapa Besar Peluangnya? Trabzonspor memasuki pertandingan dengan modal enam kemenangan beruntun di Liga Turki sejak ditangani Thomas Reis.

Pelatih tersebut mencatatkan awal sempurna dengan memenangi seluruh enam pertandingan liga sejak mengambil alih kursi kepelatihan.

Kini, Trabzonspor menempati peringkat kedua klasemen Liga Turki dengan koleksi 25 poin dari 11 pertandingan.

Mereka hanya tertinggal tiga angka dari Galatasaray sehingga kemenangan atas Eyupspor sangat penting untuk menjaga persaingan perebutan gelar.

Kekuatan Trabzonspor terlihat dari keseimbangan permainan menyerang dan bertahan sepanjang musim ini.

Mereka telah mencetak 26 gol, terbanyak keempat di liga, sekaligus hanya kebobolan delapan kali yang menjadi catatan pertahanan terbaik kompetisi.

Performa kandang juga menjadi senjata utama tim berjuluk Black Sea tersebut dalam menghadapi lawan.

Trabzonspor menyapu bersih lima pertandingan kandang dengan kemenangan dan berpeluang menyamai rekor awal musim kandang terbaik klub pada 1984/1985.

Eyupspor Terpuruk di Dasar Klasemen, Mampukah Menghindari Kekalahan Kesembilan? Eyupspor menghadapi tantangan sangat berat karena belum mampu keluar dari rentetan delapan kekalahan beruntun di Liga Turki.

Tim asuhan Mustafa Dalci tersebut menghuni peringkat ke-18 dengan tiga poin dari 11 pertandingan, tertinggal lima angka dari zona aman.

Sepanjang 11 pertandingan liga, Eyupspor hanya mampu mencetak tiga gol dan gagal membobol gawang lawan dalam sembilan pertandingan.

Catatan tersebut menjadikan mereka tim dengan produktivitas gol paling rendah di kompetisi.

Persoalan tidak berhenti pada lini depan karena pertahanan Eyupspor juga menjadi yang terburuk di Liga Turki. Mereka telah kebobolan 30 gol, termasuk 19 gol ketika menjalani pertandingan tandang.

Mustafa Dalci menyadari timnya harus segera mengumpulkan poin untuk menghindari keterpurukan lebih jauh.

Namun, menghadapi Trabzonspor yang memiliki rekor kandang sempurna jelas bukan situasi ideal untuk memulai kebangkitan.

Rekor pertemuan kedua tim semakin memperbesar tekanan terhadap Eyupspor menjelang pertandingan di Papara Park.

Dari empat pertemuan sebelumnya, Eyupspor belum pernah menang dengan catatan satu hasil imbang dan tiga kekalahan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Eyupspor selalu gagal mencetak gol dalam keempat pertemuan tersebut.

Statistik ini memperlihatkan betapa sulitnya mereka menemukan celah ketika menghadapi pertahanan Trabzonspor.

Kondisi Pemain Trabzonspor dan Eyupspor, Siapa yang Berpotensi Absen? Trabzonspor harus menghadapi sejumlah persoalan kebugaran pemain meskipun memiliki momentum positif menjelang pertandingan.

Chibuike Nwaiwu dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning, sementara beberapa pemain lainnya masih menjalani pemulihan.

Batagov, Franculino Dju, Ruslan Malinovskyi, dan Okay Yokuslu diperkirakan belum bisa dimainkan menghadapi Eyupspor.

Absennya sejumlah nama tersebut membuat Thomas Reis perlu mempertimbangkan kedalaman skuad sebelum menentukan susunan pemain.

Kabar positif datang dari Ernest Muci, Tim Jabol-Folcarelli, dan Wagner Pina yang telah kembali mengikuti latihan.

Ketiganya berpeluang masuk skuad setelah menunjukkan perkembangan kondisi fisik menjelang pertandingan.

Sementara itu, kondisi Aral Simsir masih dalam evaluasi tim medis, sedangkan Cihan Canak dan Onuralp Cevikkan tetap menjadi perhatian.

Reis harus memastikan keseimbangan tim tidak terganggu meskipun beberapa pemain utama berpotensi absen.

Eyupspor menghadapi situasi serupa dengan sejumlah pemain yang belum dipastikan siap tampil.

Talha Ulvan, Omer Ceyhan, Ahmed Abdullahi, Bilal Boutobba, Lenny Pintor, dan Simone Giordano masuk daftar pemain cedera atau diragukan tampil.

Mustafa Dalci kemungkinan melakukan penyesuaian terutama pada sektor pertahanan dan penyerangan yang selama ini menjadi kelemahan utama.

Meski demikian, sebagian besar pemain yang menghadapi Kocaelispor diperkirakan tetap menjadi pilihan dalam pertandingan ini.

Prediksi Skor Trabzonspor vs Eyupspor, Akankah Berakhir 3-0? Trabzonspor memiliki peluang besar mengamankan tiga poin karena unggul dalam performa, produktivitas gol, pertahanan, dan rekor pertemuan.

Keunggulan bermain di Papara Park semakin memperkuat posisi mereka sebagai favorit menghadapi Eyupspor.

Thomas Reis diperkirakan mengandalkan Paul Onuachu sebagai ujung tombak dengan dukungan Muhammed Salah dan Ernest Muci di lini serang.

Kombinasi tersebut berpotensi menciptakan banyak peluang menghadapi pertahanan tim tamu yang telah kebobolan 30 gol.

Di sisi lain, Eyupspor membutuhkan disiplin bertahan dan efektivitas serangan balik untuk menghindari kekalahan besar.

Namun, catatan hanya tiga gol sepanjang musim menunjukkan mereka masih kesulitan menciptakan ancaman secara konsisten.

Susunan pemain Trabzonspor diprediksi terdiri atas Onana; Pina, Savic, Cenk Ozkacar, Cabral; Fabinho, Tufan; Salah, Muci, Saviolo; dan Onuachu.

Sementara itu, Eyupspor diperkirakan menurunkan Moldovan; Yavuz, El Yamiq, Jules, Yasar; Massanga, Akman; Michalak, Sabiri, Yao; dan Abdullahi.

Melihat seluruh indikator tersebut, Trabzonspor diprediksi mampu mengendalikan pertandingan sekaligus menjaga gawang tetap tanpa kebobolan.

Kemenangan juga akan memperpanjang catatan sempurna mereka di kandang dan mempertahankan tekanan terhadap Galatasaray.