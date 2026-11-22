JawaPos.com - Prediksi skor Konyaspor vs Besiktas mengarah pada kemenangan tim tamu 2-0 dalam pertandingan pekan ke-12 Liga Turki 2026/2027 di Medas Konya Buyuksehir Stadyumu, Minggu (22/11) pukul 20.00 WIB.

Besiktas lebih diunggulkan berkat ketajaman lini serang, sedangkan Konyaspor sedang terpuruk di papan bawah dan kesulitan mencetak gol sepanjang musim ini.

Konyaspor menempati peringkat ke-15 klasemen sementara dengan delapan poin dari 11 pertandingan, hanya unggul selisih gol atas penghuni zona degradasi.

Sebaliknya, Besiktas berada di posisi kelima dengan 19 poin dan berambisi menjaga persaingan menuju papan atas.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua kesebelasan yang memiliki kepentingan berbeda dalam klasemen.

Konyaspor membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari ancaman degradasi, sementara Besiktas ingin mempertahankan momentum positif setelah jeda internasional.

Mengapa Konyaspor Kesulitan Bangkit dari Papan Bawah? Konyaspor menghadapi persoalan serius dalam produktivitas gol setelah hanya mencetak enam gol sepanjang 11 pertandingan Liga Turki musim ini.

Catatan tersebut menjadi salah satu penyebab utama pasukan Ilhan Palut kesulitan mengumpulkan poin secara konsisten.

Dalam enam pertandingan liga terakhir, Konyaspor hanya mampu meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan menelan tiga kekalahan.

Mereka bahkan gagal mencetak gol dalam lima pertandingan sepanjang periode tersebut, memperlihatkan lemahnya efektivitas penyelesaian akhir.

Dari 11 pertandingan liga, Konyaspor tercatat gagal mencetak gol dalam tujuh kesempatan. Artinya, lebih dari separuh pertandingan mereka berakhir tanpa kontribusi gol dari lini depan.

Meski demikian, bermain di kandang masih memberikan sedikit keuntungan bagi Konyaspor menjelang kedatangan Besiktas.

Empat dari enam gol mereka tercipta di kandang, sementara tujuh dari delapan poin juga diperoleh di hadapan pendukung sendiri.

Seberapa Berbahaya Serangan Besiktas yang Dipimpin Dusan Vlahovic? Besiktas memiliki keunggulan mencolok dalam produktivitas serangan dengan koleksi 23 gol di Liga Turki musim ini.

Hanya empat tim yang mampu mencetak lebih banyak gol, sehingga lini pertahanan Konyaspor berpotensi menghadapi tekanan besar.

Tim asuhan Vincenzo Italiano juga menunjukkan perkembangan positif melalui tiga pertandingan liga terakhir tanpa kekalahan.

Dusan Vlahovic menjadi pemain paling menonjol ketika Besiktas mengalahkan Genclerbirligi dengan skor telak 3-0.

Penyerang tersebut menyumbangkan dua gol sekaligus memperlihatkan kualitas penyelesaian akhir yang berpotensi menentukan pertandingan melawan Konyaspor.

Namun, Besiktas tetap mempunyai kelemahan yang perlu diperhatikan, terutama ketika bermain jauh dari kandang.

Mereka baru meraih satu kemenangan dari lima pertandingan tandang liga dan gagal menang dalam tiga lawatan terakhir.

Dalam tiga laga tandang tersebut, Besiktas hanya memperoleh satu hasil imbang serta menelan dua kekalahan.

Statistik ini memberikan peluang bagi Konyaspor untuk memberikan perlawanan meskipun secara keseluruhan kualitas tim tamu lebih menjanjikan.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain? Konyaspor menghadapi persoalan tambahan akibat sejumlah pemain penting mengalami cedera menjelang pertandingan melawan Besiktas.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan pertahanan dan fleksibilitas strategi yang disiapkan Ilhan Palut.

Adil Demirbag dipastikan masih menjalani pemulihan cedera ligamen lutut dan diperkirakan absen hingga akhir musim.

Chidozie Awaziem juga diragukan tampil akibat cedera otot, sedangkan Marko Jevtovic masih menunggu penilaian kebugaran terakhir.

Ugurcan Yazgili turut mengalami masalah hamstring sehingga pilihan pemain di sektor pertahanan semakin terbatas.

Situasi semakin rumit karena Enis Bardhi diperkirakan tidak dapat bermain akibat hukuman skorsing.

Untuk lini depan, Konyaspor masih memiliki Mostafa Mohamed, Diogo Goncalves, dan Ebrima Colley sebagai alternatif serangan.

Ketiganya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap peluang yang jumlahnya terbatas.

Besiktas juga tidak sepenuhnya terbebas dari persoalan cedera menjelang kunjungan ke Konya.

Umit Akdag mengalami patah pergelangan tangan, Fabio Miretti bermasalah pada bahu, sedangkan Emmanuel Agbadou masih menjalani pemulihan cedera lutut.

Orkun Kokcu juga harus menepi akibat cedera kaki sehingga Italiano perlu melakukan penyesuaian di lini tengah.

Meski kehilangan sejumlah pemain, Besiktas masih mempunyai alternatif berkualitas untuk mempertahankan kekuatan serangan.

Prediksi susunan pemain Konyaspor (4-2-3-1): Gungordu; Andzouana, Baniya, Bosluk, Masuaku; Toth, Ibrahimoglu; Colley, Goncalves, Dompe; Mostafa Mohamed.

Prediksi susunan pemain Besiktas (4-1-4-1): Nubel; Murillo, Taylan Bulut, Topcu, R Yilmaz; Ndidi; Trossard, S Ozcan, Olaitan, Fakili; Vlahovic.

Prediksi Skor Konyaspor vs Besiktas, Siapa Lebih Diunggulkan? Besiktas diprediksi mampu mengatasi perlawanan Konyaspor berkat kualitas individu dan efektivitas serangan yang lebih baik.

Perbedaan produktivitas 23 gol berbanding enam gol menjadi indikator penting dalam memperkirakan arah pertandingan.

Konyaspor kemungkinan mengandalkan pertahanan rapat sambil mencari peluang melalui serangan balik untuk mengimbangi dominasi tim tamu.

Namun, absennya sejumlah pemain dan rendahnya produktivitas gol membuat strategi tersebut berisiko sulit menghasilkan kemenangan.

Besiktas juga mempunyai modal psikologis setelah memenangkan dua pertemuan liga terakhir melawan Konyaspor.

Meski Konyaspor sempat menang 1-0 dalam pertemuan terbaru di Piala Turki, konsistensi tim tamu musim ini tetap menjadi faktor pembeda.

Vlahovic berpotensi menjadi ancaman utama melalui pergerakan di kotak penalti dan kemampuan memaksimalkan peluang.

Apabila Besiktas mampu mencetak gol lebih dahulu, Konyaspor akan menghadapi kesulitan besar untuk membalikkan keadaan.

Besiktas diperkirakan menguasai jalannya pertandingan dan memanfaatkan kelemahan pertahanan tuan rumah untuk mengamankan tiga poin.

Kemenangan tersebut akan menjaga peluang Elang Hitam mendekati papan atas sekaligus memperpanjang tekanan terhadap Konyaspor di zona bawah.