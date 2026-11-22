JawaPos.com - Kasimpasa berpeluang melanjutkan tren positif ketika menjamu Alanyaspor pada pekan ke-12 Liga Super Turki 2026/2027 di Recep Tayyip Erdogan Stadium, Minggu (22/11) pukul 20.00 WIB.

Berbekal lima pertandingan tanpa kekalahan dan rekor dominan dalam sembilan pertemuan terakhir, tuan rumah lebih diunggulkan meraih tiga poin sekaligus memperkuat posisi di papan atas klasemen.

Kasimpasa saat ini menempati peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 20 poin dari 11 pertandingan.

Sebaliknya, Alanyaspor masih tertahan di posisi ke-13 dengan 12 poin setelah mengalami empat kekalahan beruntun di kompetisi domestik.

Perbedaan performa kedua kesebelasan menjadi perhatian utama menjelang pertandingan ini, terutama setelah Kasimpasa menunjukkan perkembangan signifikan beberapa pekan terakhir.

Tim berjuluk The Apaches bahkan tetap tampil konsisten meskipun baru mengalami pergantian pelatih.

Mengapa Kasimpasa Lebih Diunggulkan Mengalahkan Alanyaspor? Kasimpasa memiliki modal kuat untuk mengamankan kemenangan karena belum tersentuh kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Pergantian kepemimpinan dari Emre Belozoglu menuju Alfred Schreuder juga tidak mengganggu stabilitas permainan mereka.

Kepergian Belozoglu ke Fenerbahce sempat memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan performa Kasimpasa musim ini.

Dalam empat pertandingan liga terakhir, Kasimpasa berhasil mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Catatan tersebut memperlihatkan perkembangan konsistensi yang membuat mereka semakin percaya diri menghadapi tim papan bawah.

Menariknya, Kasimpasa belum pernah kalah dalam lima pertandingan kandang di Liga Super Turki musim ini.

Meski demikian, mereka baru mengemas satu kemenangan karena empat pertandingan lainnya berakhir imbang.

Alanyaspor Terpuruk, Apa Penyebab Empat Kekalahan Beruntun? Alanyaspor datang ke markas Kasimpasa dengan kondisi kurang ideal setelah menelan empat kekalahan beruntun di Liga Super Turki.

Tim asuhan Joao Pereira juga menghadapi persoalan serius dalam organisasi pertahanan dan efektivitas penyelesaian akhir.

Kemerosotan tersebut dimulai setelah Alanyaspor hanya mampu bermain imbang tanpa gol menghadapi Erzurumspor. Mereka kemudian dipaksa menyerah 0-3 ketika bertandang ke markas Fenerbahce.

Hasil buruk berlanjut saat Alanyaspor kalah 1-2 dari Kocaelispor di hadapan pendukung sendiri.

Situasi semakin mengkhawatirkan ketika mereka dihancurkan Genclerbirligi dengan skor telak 0-5, kekalahan terbesar sepanjang musim berjalan.

Dalam pertandingan liga terakhir sebelum jeda internasional, Alanyaspor kembali kehilangan poin setelah takluk 0-2 dari Trabzonspor.

Kekalahan tersebut sekaligus memperpanjang catatan tanpa gol mereka menjadi dua pertandingan liga berturut-turut.

Kondisi ini membuat Pereira menghadapi pekerjaan berat untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemainnya.

Terlebih, mereka harus menghadapi Kasimpasa yang sedang berada dalam momentum positif dan memiliki catatan pertemuan sangat menguntungkan.

Rekor Pertemuan Kasimpasa vs Alanyaspor, Seberapa Dominan Tuan Rumah? Kasimpasa mempunyai keunggulan psikologis menjelang pertandingan karena tidak pernah kalah dalam sembilan pertemuan terakhir menghadapi Alanyaspor.

Dari sembilan pertandingan tersebut, The Apaches mencatatkan tujuh kemenangan dan dua hasil imbang.

Dominasi tersebut semakin terlihat apabila memperhatikan lima pertemuan paling baru antara kedua kesebelasan.

Kasimpasa berhasil memenangkan seluruh pertandingan tersebut sehingga memiliki alasan kuat untuk kembali mengincar kemenangan.

Rekor tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Alanyaspor yang sedang berusaha menghentikan rentetan kekalahan di liga.

Mereka membutuhkan peningkatan signifikan dalam disiplin bertahan untuk menghindari hasil buruk lainnya.

Meski memiliki rekor kandang tanpa kekalahan musim ini, Kasimpasa tetap harus mewaspadai kecenderungan mereka kehilangan poin akibat terlalu banyak bermain imbang.

Empat hasil seri dari lima pertandingan kandang menunjukkan keunggulan bermain di rumah sendiri belum selalu menghasilkan kemenangan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Kasimpasa vs Alanyaspor Kasimpasa diperkirakan mengandalkan Adrian Benedyczak sebagai ujung tombak untuk membongkar pertahanan Alanyaspor.

Penyerang yang menjadi pencetak gol terbanyak klub tersebut kemungkinan mendapat dukungan Haris Hajradinovic dan John-Jules Rak-Sakyi.

Namun, Schreuder harus menghadapi sejumlah persoalan terkait ketersediaan pemain menjelang pertandingan.

Elson Mendes dipastikan absen akibat skorsing, sementara Godfried Frimpong dan Kamil Corekci diperkirakan menepi karena cedera.

Kevin Mouanga, Fousseni Diabate, dan Mortadha Ben Ouanes juga masih menghadapi masalah kebugaran.

Sementara itu, Andri Fannar Baldursson diperkirakan belum tersedia setelah mengalami cedera otot.

Di kubu Alanyaspor, Paolo Fernandes diperkirakan absen karena masih menjalani pemulihan cedera otot.

Fatih Aksoy juga diragukan tampil sehingga Pereira kemungkinan mempertahankan sebagian besar komposisi pemain dari pertandingan melawan Trabzonspor.

Untuk urusan serangan, Alanyaspor diprediksi bertumpu pada kombinasi Ruan, Hwang Ui-jo, dan Ogulcan Usluoglu.

Ketiganya diharapkan mampu mengakhiri kebuntuan produktivitas gol sekaligus memberikan tekanan kepada pertahanan tuan rumah.

Prediksi susunan pemain Kasimpasa (4-2-3-1): Gianniotis; Winck, Arous, Ilie, Karapo; Jessen, Demirbay; Rak-Sakyi, Hajradinovic, Kol; Benedyczak.

Komposisi ini memungkinkan Kasimpasa mempertahankan keseimbangan antara penguasaan lini tengah dan agresivitas serangan.

Prediksi susunan pemain Alanyaspor (3-4-3): Paulo Victor; Nuno Lima, Aliti, Ozyurt; Hadergjonaj, Gezek, Maestro, Ozdemir; Ruan, Hwang, Usluoglu.

Formasi tersebut memberikan fleksibilitas menyerang melalui kedua sisi lapangan, tetapi menuntut disiplin tinggi ketika kehilangan penguasaan bola.

Melihat performa terkini, keunggulan rekor pertemuan, serta rapuhnya pertahanan Alanyaspor, Kasimpasa memiliki peluang lebih besar mengendalikan pertandingan.

Tuan rumah diprediksi mampu memanfaatkan momentum positif untuk mengamankan kemenangan sekaligus menjaga persaingan di papan atas.

Kemenangan tersebut diperkirakan lahir dari efektivitas serangan tuan rumah dan kesulitan Alanyaspor keluar dari tekanan sepanjang pertandingan.