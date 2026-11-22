JawaPos.com - Prediksi skor BB Erzurumspor vs Goztepe SK mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 1-2 dalam pertandingan pekan ke-12 Liga Super Turki 2026/2027 di Stadion Kazim Karabekir, Minggu (22/11) pukul 17.30 WIB.

Goztepe SK datang membawa catatan tandang menjanjikan, sedangkan BB Erzurumspor berusaha menghentikan dua kekalahan beruntun yang menghambat perjalanan mereka di klasemen.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim papan tengah yang sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka.

BB Erzurumspor menempati peringkat ke-12 setelah 11 pertandingan, sementara Goztepe SK berada dua tingkat lebih tinggi di posisi ke-10.

Perbedaan posisi tersebut membuat persaingan diperkirakan berlangsung ketat sejak menit awal pertandingan.

Apalagi, kedua tim sama-sama mengalami kekalahan pada pertandingan terakhir sebelum kompetisi memasuki jeda internasional.

Bagaimana Performa BB Erzurumspor Menjelang Pertandingan? BB Erzurumspor menghadapi Goztepe SK dengan modal kurang meyakinkan setelah menelan dua kekalahan beruntun di Liga Super Turki.

Tim asuhan Serkan Ozbalta sebelumnya sempat menunjukkan perkembangan positif melalui empat pertandingan tanpa kekalahan.

Rangkaian hasil tersebut menghasilkan 10 poin sekaligus membantu mereka menjauh dari papan bawah klasemen.

Namun, momentum positif itu terhenti ketika BB Erzurumspor dipermalukan Corum dengan skor 1-3 di kandang sendiri.

Kekalahan tersebut kemudian disusul hasil negatif saat mereka bertandang menghadapi Caykur Rizespor.

Meski demikian, performa kandang BB Erzurumspor tetap memberikan alasan bagi pendukungnya untuk optimistis.

Mereka sudah mengalahkan Konyaspor, Eyupspor, dan Samsunspor tanpa sekalipun kebobolan dalam ketiga pertandingan tersebut.

Catatan itu menunjukkan BB Erzurumspor mampu tampil disiplin ketika menemukan keseimbangan antara lini tengah dan pertahanan.

Tantangannya sekarang adalah mengembalikan organisasi permainan tersebut setelah kebobolan lima gol dalam dua pertandingan terakhir.

Mengapa Goztepe SK Lebih Diunggulkan? Goztepe SK memiliki modal lebih menjanjikan berkat konsistensi serangan dan performa tandang yang cukup mengesankan.

Tim asuhan Stanimir Stoilov sebelumnya mencatatkan enam pertandingan tanpa kekalahan, termasuk empat kemenangan beruntun di Liga Super Turki.

Sayangnya, tren kemenangan Goztepe SK terhenti ketika mereka menjamu Istanbul Basaksehir sebelum jeda internasional.

Walaupun demikian, catatan pertandingan tandang Goztepe SK masih menjadi salah satu kekuatan utama mereka.

Dalam empat laga tandang terakhir, Goztepe SK tidak terkalahkan dengan perincian tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Konsistensi tersebut menjadi ancaman serius bagi BB Erzurumspor yang sedang berusaha memulihkan kepercayaan diri.

Terlebih, Goztepe SK memiliki sejumlah pemain depan yang mampu memanfaatkan ruang ketika lawan kehilangan keseimbangan pertahanan.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain? BB Erzurumspor diperkirakan tetap mengandalkan Ibrahim Diabate sebagai ujung tombak setelah mencetak gol menghadapi Caykur Rizespor.

Penyerang tersebut diharapkan mampu memaksimalkan peluang sekaligus membantu tuan rumah mengakhiri tren kekalahan.

Miguel Cardoso, Brandon Baiye, dan Elisha Owusu berpeluang menjadi bagian penting dalam penguasaan lini tengah.

Ketiganya dibutuhkan untuk menjaga distribusi bola serta membatasi kesempatan Goztepe SK membangun serangan balik.

Namun, kondisi Gyrano Kerk dan Festy Ebosele masih menyisakan tanda tanya menjelang pertandingan.

Keduanya muncul dalam sejumlah prediksi susunan pemain meskipun terdapat laporan berbeda mengenai kondisi kebugaran mereka.

Sementara itu, Goztepe SK berpotensi kehilangan Furkan Bayir dan Ogun Bayrak karena masalah cedera.

Ibrahim Sabra juga masih menjalani proses pemulihan cedera pergelangan kaki meskipun sudah kembali mengikuti latihan.

Stanimir Stoilov diperkirakan mempertahankan kombinasi Juan dan Janderson sebagai andalan utama lini serang.

Alexis Antunes berpeluang ditempatkan di belakang kedua penyerang untuk membantu menciptakan peluang dari lini kedua.

Prediksi susunan pemain BB Erzurumspor (5-4-1): Taskiran; Ebosele, Ovacikli, Gerxhaliu, Mujakic, Giorbelidze; Kerk, Owusu, Baiye, Cardoso; Diabate.

Komposisi tersebut masih dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi kebugaran pemain menjelang pertandingan.

Prediksi susunan pemain Goztepe SK (3-4-1-2): Ozcimen; Bokele, Godoi, Altikardes; Kurtulan, Rhaldney, Miroshi, Akonnor; Antunes; Juan, Janderson.

Formasi ini memberikan peluang bagi tim tamu untuk menyerang melalui kombinasi dua penyerang dan dukungan gelandang serang.

Prediksi Skor BB Erzurumspor vs Goztepe SK, Siapa Menang? Goztepe SK lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin meskipun harus menghadapi BB Erzurumspor di Stadion Kazim Karabekir.

Konsistensi serangan dan rekor empat pertandingan tandang tanpa kekalahan menjadi faktor utama yang mendukung peluang mereka.

Meski demikian, BB Erzurumspor berpotensi memberikan perlawanan sengit dengan mengandalkan dukungan publik sendiri.

Rekor pertemuan di Liga Super Turki juga memperlihatkan persaingan relatif seimbang, dengan dua kemenangan Erzurumspor, satu hasil imbang, dan satu kemenangan Goztepe SK.

Namun, Goztepe SK berhasil memenangkan dua pertemuan terakhir kedua tim di kompetisi berbeda, yakni Piala Turki dan divisi kedua.

Keunggulan psikologis tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi pasukan Stanimir Stoilov untuk kembali meraih kemenangan.

BB Erzurumspor diperkirakan mampu mencetak gol, tetapi pertahanan mereka berpotensi kembali kesulitan menghadapi agresivitas lini depan lawan.