JawaPos.com - Prediksi skor Go Ahead Eagles vs Fortuna Sittard mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah 2-1.

Pertandingan pekan ke-13 Eredivisie 2026/2027 itu digelar di Stadion De Adelaarshorst, Deventer, Minggu (22/11) pukul 22.45 WIB.

Go Ahead Eagles mengandalkan rekor tidak terkalahkan di kandang, sedangkan Fortuna Sittard datang membawa catatan enam pertandingan liga beruntun tanpa kekalahan.

Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung sengit karena hanya terpaut tiga poin di klasemen sementara Eredivisie liga Belanda.

Fortuna Sittard menempati peringkat ketujuh dengan 20 poin, sementara Go Ahead Eagles berada tepat di bawahnya dengan koleksi 17 poin.

Pertandingan ini juga menjadi ujian penting bagi pelatih Go Ahead Eagles Joseph Oosting yang berusaha mempertahankan dominasi timnya di hadapan pendukung sendiri.

Sebaliknya, Fortuna Sittard menghadapi laga pertama setelah Danny Buijs mengumumkan rencana meninggalkan klub pada akhir musim.

Mengapa Go Ahead Eagles Begitu Sulit Dikalahkan di Kandang? Go Ahead Eagles memiliki modal kuat menjelang pertandingan karena belum pernah menelan kekalahan kandang dalam lima laga Eredivisie musim ini.

Mereka mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang, sekaligus menghasilkan 14 gol di Stadion De Adelaarshorst.

Produktivitas tersebut memperlihatkan karakter permainan menyerang yang cukup efektif ketika Go Ahead Eagles tampil di hadapan pendukungnya.

Namun, performa Go Ahead Eagles secara keseluruhan masih memperlihatkan sejumlah kelemahan, terutama ketika menghadapi tekanan lawan.

Dari 12 pertandingan, mereka telah kebobolan 27 gol dan lima kali kemasukan sedikitnya tiga gol dalam satu pertandingan.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa Go Ahead Eagles baru mengumpulkan 17 poin dari 12 pertandingan dengan rata-rata 1,4 poin per laga.

Bahkan, mereka sempat menjalani enam pertandingan liga tanpa kemenangan sepanjang 29 Agustus hingga 18 Oktober.

Performa tandang juga menjadi persoalan tersendiri karena Go Ahead Eagles hanya memenangkan satu dari tujuh pertandingan di markas lawan.

Satu-satunya kemenangan tersebut terjadi ketika mereka mengalahkan Excelsior 1-0 pada 7 November.

Meski demikian, kehadiran Soren Tengstedt memberikan harapan besar bagi lini serang tuan rumah.

Penyerang tersebut telah mengoleksi sembilan gol dan dua assist dari 12 pertandingan, sekaligus bersaing di puncak daftar pencetak gol Eredivisie.

Fortuna Sittard Punya Rekor Tandang Mengesankan, Bisakah Menghentikan Tuan Rumah? Fortuna Sittard datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati enam pertandingan Eredivisie tanpa kekalahan.

Catatan tandang Fortuna Sittard bahkan menjadi salah satu yang terbaik di kompetisi musim ini.

Mereka belum terkalahkan dalam enam pertandingan tandang, dengan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang yang menghasilkan 12 poin.

Statistik tersebut menunjukkan Fortuna Sittard memiliki kemampuan menjaga konsistensi meskipun bermain jauh dari markas sendiri.

Situasi internal klub juga menarik perhatian setelah Danny Buijs mengumumkan pada 18 November tidak akan memperpanjang kontraknya.

Keputusan tersebut mengakhiri kebersamaan selama empat musim, dengan tiga musim sebelumnya menghasilkan posisi akhir ke-10, ke-11, dan ke-11.

Bagaimana Rekor Pertemuan dan Kondisi Pemain Kedua Tim? Go Ahead Eagles memiliki catatan pertemuan cukup menjanjikan karena tidak pernah kalah dari Fortuna Sittard sejak Agustus 2024.

Dalam tiga pertemuan berikutnya, mereka mencatatkan satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Kemenangan paling meyakinkan terjadi pada 10 Januari 2025 ketika Go Ahead Eagles mengalahkan Fortuna Sittard 3-0 di Sittard.

Dua pertandingan berikutnya berakhir dengan skor identik 2-2, termasuk pertemuan pada 11 Januari 2026 di Deventer.

Menjelang pertemuan terbaru, Fortuna Sittard menghadapi persoalan ketersediaan pemain karena kehilangan Guth dan Michut.

Kondisi tersebut membuat Ivan Marquez berpotensi memegang peranan penting di pertahanan setelah baru kembali bermain pada 25 Oktober akibat cedera panjang.

Sementara itu, Go Ahead Eagles diperkirakan kembali mengandalkan Tengstedt sebagai ujung tombak serangan.

Dukungan Mathis Suray juga penting mengingat pemain tersebut telah menyumbangkan empat assist, terbanyak di dalam skuad tuan rumah.

Prediksi Skor Go Ahead Eagles vs Fortuna Sittard, Siapa Lebih Diunggulkan? Go Ahead Eagles sedikit lebih diunggulkan karena berhasil mencetak gol dalam 11 dari 12 pertandingan liga musim ini.

Rekor kandang tanpa kekalahan semakin memperbesar peluang mereka mengamankan tiga poin dalam pertandingan yang diperkirakan berlangsung terbuka.

Namun, Fortuna Sittard tetap berpotensi mencetak gol karena pertahanan Go Ahead Eagles sudah kebobolan 27 kali.

Dengan mempertimbangkan ketajaman Tengstedt, performa kandang tuan rumah, dan konsistensi tim tamu.