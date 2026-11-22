JawaPos.com — Prediksi skor Chicago Fire vs Charlotte FC pada leg pertama babak pembuka playoff MLS Cup 2026 mengarah pada kemenangan tuan rumah dengan skor 2-1 di SeatGeek Stadium, Senin (23/11/2026) pukul 06.30 WIB.

Ketajaman Robert Lewandowski menjadi senjata utama Chicago Fire untuk mengatasi Charlotte FC yang masih memburu kemenangan tandang pertamanya sepanjang sejarah playoff MLS.

Chicago Fire memasuki pertandingan dengan modal finis di peringkat keempat Wilayah Timur, unggul satu poin atas Charlotte FC yang menempati posisi kelima.

Kedua tim sama-sama memiliki kekuatan menyerang menjanjikan, tetapi persoalan pertahanan berpotensi menentukan hasil pertandingan pertama dalam format best-of-three tersebut.

Mengapa Chicago Fire Lebih Diunggulkan dalam Playoff MLS 2026?

Chicago Fire memiliki keuntungan bermain di kandang sekaligus catatan perkembangan positif sepanjang musim reguler MLS 2026.

Tim asuhan Gregg Berhalter berhasil memperbaiki posisi akhir mereka hingga empat tingkat dibandingkan musim sebelumnya.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan Berhalter, Chicago Fire mengumpulkan dua poin lebih banyak dibandingkan musim pertamanya.

Pencapaian tersebut sekaligus memastikan klub tampil dalam playoff MLS selama dua musim berturut-turut.

Meski demikian, Chicago Fire masih menghadapi tantangan besar untuk membuktikan kemampuan mereka dalam pertandingan eliminasi. Klub tersebut belum pernah melangkah melewati putaran pertama playoff sejak 2009.

Catatan kandang Chicago Fire sebenarnya menunjukkan perkembangan setelah mereka membukukan tiga kemenangan lebih banyak dibandingkan musim reguler 2025.

Namun, performa tersebut belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi ketika menghadapi pertandingan bertekanan tinggi.

Chicago Fire hanya memenangkan satu pertandingan playoff di Illinois sejak 2009, yakni ketika mengalahkan Orlando City 3-1 pada babak Wildcard musim lalu.

Rekor tersebut menjadi pengingat penting menjelang pertemuan menghadapi Charlotte FC.

Performa terkini Chicago Fire juga belum sepenuhnya meyakinkan setelah mereka menelan kekalahan 3-4 dari Columbus Crew pada pertandingan terakhir.

Hasil tersebut memperlihatkan produktivitas serangan yang tinggi, tetapi sekaligus membuka persoalan serius di sektor pertahanan.

Dalam dua pertandingan kandang terakhir di kompetisi domestik, Chicago Fire selalu kalah dengan total tujuh gol bersarang ke gawang mereka.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Berhalter sebelum menghadapi lawan yang memiliki produktivitas menyerang cukup tinggi.

Meski begitu, Chicago Fire memiliki catatan positif ketika menjamu Charlotte FC dalam dua pertemuan kandang terakhir. Kedua pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Chicago Fire melalui selisih satu gol.

Bisakah Charlotte FC Mengakhiri Kutukan Laga Tandang Playoff?

Charlotte FC datang dengan ambisi mencatatkan kemenangan tandang pertama sepanjang sejarah penampilan mereka dalam playoff MLS.

Tim asuhan Dean Smith juga bertekad melewati putaran pertama setelah gagal melakukannya dalam dua kesempatan sebelumnya.

Musim 2026 sebenarnya memberikan alasan kuat bagi Charlotte FC untuk percaya diri menghadapi Chicago Fire.

Mereka mencetak 66 gol sepanjang musim reguler, sekaligus mencatatkan rekor produktivitas tertinggi dalam satu musim sepanjang sejarah klub.

Rata-rata 1,9 gol per pertandingan memperlihatkan kemampuan Charlotte FC membangun serangan secara konsisten.

Produktivitas tersebut menjadi modal penting ketika menghadapi Chicago Fire yang sedang mengalami masalah pertahanan.

Namun, performa tandang Charlotte FC masih menyimpan persoalan serius menjelang pertandingan playoff. Mereka gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan tandang terakhir di kompetisi domestik.

Catatan pertahanan mereka juga mengkhawatirkan setelah kebobolan sedikitnya tiga gol dalam delapan pertandingan tandang sepanjang musim reguler.

Kelemahan tersebut berpotensi dimanfaatkan Chicago Fire melalui pergerakan pemain depan yang sedang tampil tajam.

Charlotte FC bahkan baru mencetak satu gol secara keseluruhan dalam pertandingan putaran pertama playoff sebelumnya. Mereka juga belum pernah mencetak gol pada babak pertama pertandingan tandang playoff MLS.

Selain itu, Charlotte FC belum pernah memenangkan pertandingan playoff dalam waktu normal sepanjang sejarah klub.

Satu-satunya kesempatan mereka mencetak gol pembuka terjadi pada 2024, ketika akhirnya kalah melalui adu penalti melawan Orlando City.

Robert Lewandowski Jadi Ancaman, Bagaimana Kondisi Pemain Kedua Tim?

Robert Lewandowski menjadi pemain yang paling diwaspadai Charlotte FC setelah mencetak tiga gol dalam dua pertandingan terakhir Chicago Fire.

Penyerang berpengalaman tersebut bahkan menyumbangkan dua gol ketika timnya kalah 3-4 dari Columbus Crew.

Ketajaman Lewandowski memberikan dimensi berbeda bagi serangan Chicago Fire, terutama dalam penyelesaian peluang di kotak penalti.

Maren Haile-Selassie juga memperlihatkan kontribusi penting setelah mencetak gol pada pertandingan terakhir musim reguler.

Namun, Chicago Fire masih harus memantau kondisi Noah Allen yang mengalami benturan dan Robin Lod yang bermasalah dengan kakinya. Ketersediaan kedua pemain tersebut belum dapat dipastikan menjelang pertandingan.

Charlotte FC menghadapi persoalan serupa karena Tim Ream masih menjalani pemulihan akibat gangguan otot adductor.

Archie Goodwin juga diragukan tampil karena cedera kaki, sementara Nimfasha Berchimas menjalani pemulihan operasi kaki dan Aron John mengalami masalah bahu.

Di sektor serangan, Charlotte FC mengandalkan Liel Abada yang mencetak dua gol dalam pertandingan terakhir melawan Inter Miami.

Rodolfo Aloko turut menjadi penyelamat setelah golnya pada menit ke-90 memastikan pertandingan berakhir imbang 3-3.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Chicago Fire vs Charlotte FC

Chicago Fire diperkirakan menggunakan susunan pemain yang menempatkan Lewandowski sebagai ujung tombak dengan dukungan Zinckernagel dan Bamba.

Sementara itu, Charlotte FC berpotensi mengandalkan Toklomati bersama De La Torre dan Saint-Maximin untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Prediksi susunan pemain Chicago Fire: Brady; Dean, Hanche-Olsen, Elliott, Gutman; Saletros, D’Avilla, Haile-Selassie; Zinckernagel, Lewandowski, Bamba.

Prediksi susunan pemain Charlotte FC: Kahlina; Byrne, Agyemang, Kessler, Toffolo; Diani, Westwood, Biel; De La Torre, Toklomati, Saint-Maximin.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka mengingat kedua tim memiliki produktivitas serangan menjanjikan sekaligus kelemahan pertahanan.

Charlotte FC berpeluang mencetak gol, tetapi pengalaman dan ketajaman Lewandowski dapat memberikan keunggulan bagi Chicago Fire.

Keuntungan bermain di SeatGeek Stadium serta catatan dua kemenangan kandang terakhir atas Charlotte FC memperkuat peluang tuan rumah.

Meski pertandingan diprediksi berjalan ketat, Chicago Fire lebih berpeluang mengamankan kemenangan pertama dalam seri playoff ini.