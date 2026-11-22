JawaPos.com - Barcelona akan menghadapi Villarreal dalam lanjutan kompetisi La Liga 2026/2027 pada Minggu (22/11) kick off pukul 20.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana memiliki peluang besar untuk kembali meraih tiga poin sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen.

Barcelona saat ini masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 33 poin dari 12 pertandingan.

Tim asuhan Hansi Flick tersebut mencatatkan 11 kemenangan dan hanya satu kali menelan kekalahan sepanjang kompetisi musim ini.

Barcelona memiliki catatan produktivitas gol yang sangat baik sepanjang musim ini. Dari 12 pertandingan La Liga, Barcelona sudah mencetak 48 gol.

Catatan tersebut menjadi salah satu kekuatan utama yang membuat lini pertahanan lawan harus bekerja ekstra keras.

Lamine Yamal dan rekan-rekannya juga memiliki pengalaman positif ketika bertemu Villarreal.

Pada pertemuan terakhir kedua tim pada 28 Februari 2026, Barcelona berhasil menang telak dengan skor 4-1.

Secara keseluruhan, Barcelona memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir melawan Villarreal.

Meski demikian, tim tamu juga tidak bisa dipandang sebelah mata karena mampu mengamankan dua kemenangan dalam periode tersebut.

Villarreal sendiri datang ke pertandingan ini dengan modal cukup baik. Mereka berada di posisi kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 15 poin.

The Yellow Submarine membutuhkan organisasi pertahanan yang lebih disiplin, terutama untuk meredam kecepatan pemain sayap tuan rumah.

Barcelona diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1. Joan Garcia diprediksi mengisi posisi penjaga gawang, dengan Cancelo, Martin, Eric Garcia, dan Farinas mengawal lini belakang.

Di sektor tengah, Marc Bernal berpeluang berduet dengan Pedri.

Sementara itu, lini serang kemungkinan diisi Adeyemi, Fermin Lopez, dan Lamine Yamal untuk mendukung Raphinha sebagai penyerang terdepan.

Di sisi lain, Villarreal diperkirakan menggunakan formasi 4-4-2. Gulacsi akan menjadi penjaga gawang, dengan Romero, Veiga, Costa, dan Freeman di lini pertahanan.

Moleiro, Macia, Gueye, dan Buchanan diprediksi mengisi sektor tengah. Adapun Mikautadze dan Oluwaseyi berpeluang menjadi duet di lini depan.

Melihat perbedaan performa kedua tim, Barcelona jelas lebih diunggulkan.

Produktivitas gol, konsistensi permainan, serta keuntungan bermain di kandang menjadi faktor yang menguntungkan pasukan Hansi Flick.

Barcelona diprediksi mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang.

Jika mampu menjaga konsentrasi sejak awal, Blaugrana berpeluang mengamankan kemenangan tanpa harus menghadapi tekanan berlebihan.