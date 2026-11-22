JawaPos.com — Prediksi skor Sparta Rotterdam vs AZ Alkmaar mengarah pada kemenangan tim tamu 3-1 dalam pertandingan pekan ke-13 Eredivisie 2026/2027 di Stadion Het Kasteel, Minggu (22/11/2026) pukul 20.30 WIB.

AZ Alkmaar lebih diunggulkan berkat ketajaman lini serang dan dominasi pertemuan sebelumnya, sementara Sparta Rotterdam masih kesulitan memperbaiki pertahanan yang sudah kebobolan 29 gol.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi menjelang berlanjutnya persaingan Liga Belanda setelah jeda internasional.

AZ Alkmaar berusaha menjaga jarak dengan PSV Eindhoven di papan atas, sedangkan Sparta Rotterdam hanya unggul dua poin dari zona degradasi.

Bagaimana Performa Sparta Rotterdam dan AZ Alkmaar Menjelang Pertandingan? AZ Alkmaar datang dengan kepercayaan diri lebih baik setelah mengalahkan Groningen 4-3 dalam pertandingan dramatis sebelum jeda internasional.

Pasukan Leeroy Echteld mencetak tiga gol pada 30 menit terakhir untuk mengamankan kemenangan sekaligus mengakhiri rentetan tiga kekalahan.

Hasil tersebut sangat penting setelah AZ Alkmaar mengalami penurunan performa sejak kekalahan 0-2 dari Feyenoord pada September.

Sebelumnya, mereka membuka musim dengan enam kemenangan dan satu hasil imbang dalam tujuh pertandingan Eredivisie.

Empat pertandingan tanpa kemenangan sempat membuat posisi AZ Alkmaar dalam persaingan gelar semakin terancam.

Namun, kemenangan atas Groningen menjaga mereka tetap berada dalam jangkauan tiga poin dari pemuncak klasemen PSV Eindhoven.

Meski demikian, performa tandang AZ Alkmaar masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan Echteld. Mereka hanya mengumpulkan satu poin dari sembilan poin maksimal dalam tiga pertandingan tandang terakhir.

Satu-satunya poin tersebut diperoleh ketika bermain imbang 2-2 menghadapi Cambuur melalui penalti Mexx Meerdink menjelang pertandingan berakhir.

Catatan tersebut memperlihatkan AZ Alkmaar belum sepenuhnya konsisten ketika bermain jauh dari kandang.

Sementara itu, Sparta Rotterdam menghadapi tekanan setelah menelan kekalahan 1-3 dari tim promosi ADO Den Haag.

Hasil mengecewakan tersebut datang setelah mereka sebelumnya berhasil mengalahkan Groningen dengan skor 3-2.

Pelatih Rogier Meijer kini telah menelan kekalahan dalam lebih dari separuh 13 pertandingan sejak menangani Sparta Rotterdam pada Juli. Kondisi tersebut membuat tekanan terhadap pelatih berusia 45 tahun itu semakin meningkat.

Mengapa Pertahanan Sparta Rotterdam Menjadi Masalah Terbesar? Pertahanan Sparta Rotterdam menjadi kelemahan utama karena sudah kebobolan 29 gol sepanjang Eredivisie musim ini.

Hanya Utrecht dan Willem II yang memiliki catatan kebobolan lebih buruk dibandingkan tim asuhan Rogier Meijer.

Sparta Rotterdam juga termasuk lima tim yang belum mencatatkan clean sheet sepanjang kompetisi berjalan.

Situasi tersebut membuat mereka kesulitan mempertahankan keunggulan maupun mengamankan hasil positif ketika menghadapi lawan berkualitas.

Masalah pertahanan semakin mengkhawatirkan karena Sparta Rotterdam memulai pekan ke-13 hanya dua poin di atas zona degradasi.

Kekalahan dari AZ Alkmaar berpotensi menyeret mereka ke posisi tiga terbawah apabila hasil pertandingan lain tidak menguntungkan.

Padahal, produktivitas serangan Sparta Rotterdam sebenarnya tidak terlalu buruk dengan rata-rata 1,8 gol setiap pertandingan.

Mereka sudah mencetak 21 gol, tetapi kontribusi tersebut belum mampu menutupi rapuhnya organisasi pertahanan.

Milan Zonneveld menjadi pemain paling berpengaruh dalam serangan Sparta Rotterdam dengan keterlibatan langsung pada sembilan dari 21 gol timnya.

Ketergantungan terhadap satu pemain tersebut berpotensi menjadi masalah apabila AZ Alkmaar mampu membatasi ruang geraknya.

Di sisi lain, AZ Alkmaar juga belum menunjukkan pertahanan yang sepenuhnya solid dalam beberapa pertandingan terakhir.

Kemenangan 4-3 atas Groningen menjadi gambaran kemampuan menyerang mereka masih harus diimbangi dengan perbaikan koordinasi lini belakang.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Skuad Kedua Tim? Mexx Meerdink menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Sparta Rotterdam setelah mencatatkan enam gol dan satu assist dalam tujuh pertandingan terakhir bersama AZ Alkmaar.

Penyerang berusia 23 tahun tersebut berpeluang kembali menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Ketajaman Meerdink semakin penting karena AZ Alkmaar menghadapi sejumlah persoalan ketersediaan pemain menjelang pertandingan.

Jizz Hornkamp masih belum dapat dimainkan setelah baru mencatatkan tiga penampilan sepanjang musim ini.

Stije Resink dan Jeroen Zoet juga belum tersedia karena keduanya belum tampil pada kompetisi musim 2026/2027. Sementara itu, kondisi Lewis Schouten masih diragukan setelah absen ketika AZ Alkmaar mengalahkan Groningen.

Sparta Rotterdam menghadapi kekhawatiran mengenai kondisi penjaga gawang Michael Brouwer yang mengalami masalah fisik ketika menghadapi ADO Den Haag.

Filip Bednarek berpeluang kembali dipercaya mengawal gawang setelah menggantikan Brouwer pada pertandingan sebelumnya.

Lushendry Martes juga harus bermain lebih disiplin karena sudah mengoleksi empat kartu kuning sepanjang musim.

Tambahan satu kartu kuning akan membuatnya terkena hukuman larangan bermain dalam satu pertandingan berikutnya.

Bagaimana Rekor Pertemuan dan Prediksi Skor Sparta Rotterdam vs AZ Alkmaar? AZ Alkmaar memiliki modal sejarah pertemuan yang lebih meyakinkan setelah memenangkan kedua pertandingan liga melawan Sparta Rotterdam musim lalu.

Dalam enam pertemuan terakhir, AZ Alkmaar mengoleksi empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Catatan tandang mereka ke Het Kasteel juga cukup mengesankan karena tidak terkalahkan dalam enam kunjungan terakhir. AZ Alkmaar bahkan mencatatkan rata-rata dua gol setiap pertandingan dalam periode tersebut.

Namun, pertandingan kali ini berlangsung menjelang agenda AZ Alkmaar menghadapi Sparta Prague di kompetisi Liga Europa.

Mereka sebelumnya selalu gagal memenangkan pertandingan liga yang berlangsung tepat sebelum menjalani pertandingan fase grup kompetisi Eropa.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi Sparta Rotterdam untuk memberikan perlawanan meskipun secara performa masih tertinggal.

Dukungan publik Het Kasteel dan kebutuhan mendesak meraih poin dapat menjadi motivasi tambahan bagi tuan rumah.

Sparta Rotterdam diperkirakan mengandalkan Zonneveld sebagai ujung tombak dengan dukungan Van Bergen, Quintero, Hatenboer, dan Babadi.

Sementara itu, AZ Alkmaar berpotensi menurunkan Meerdink bersama Daal, Byskov, dan Oufkir untuk meningkatkan tekanan sejak awal pertandingan.

Dengan mempertimbangkan kualitas serangan, rekor pertemuan, dan kelemahan pertahanan kedua tim, pertandingan berpotensi menghasilkan sejumlah gol.

AZ Alkmaar memiliki peluang lebih besar mengamankan kemenangan, meskipun Sparta Rotterdam tetap berpotensi mencetak gol di kandang sendiri.