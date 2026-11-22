JawaPos.com — Prediksi skor Ajax vs ADO Den Haag mengarah pada kemenangan tuan rumah 3-1 dalam pertandingan pekan ke-13 Eredivisie 2026/2027 di Johan Cruyff Arena, Minggu (22/11/2026) pukul 20.30 WIB.

de Godenzonen, alias si anak tuhan -julukan Ajax- berpeluang menjaga persaingan menuju puncak klasemen, sementara ADO Den Haag menghadapi tantangan berat untuk mengakhiri puasa kemenangan selama 15 tahun atas raksasa Amsterdam tersebut.

Ajax memasuki pertandingan dengan modal 25 poin, hanya tertinggal satu angka dari PSV Eindhoven yang memimpin klasemen sementara.

Sebaliknya, ADO Den Haag masih terjebak di posisi kedua terbawah meskipun berhasil meraih kemenangan penting sebelum jeda internasional.

Pertemuan kedua tim menghadirkan cerita menarik karena Ajax mempunyai dominasi luar biasa dalam sejarah pertandingan melawan ADO Den Haag.

Tim asal Amsterdam tersebut tidak pernah kalah dalam 20 pertemuan kompetitif terakhir, dengan 15 pertandingan berakhir melalui kemenangan.

Namun, ADO Den Haag datang membawa semangat baru setelah melakukan pergantian pelatih menjelang pertandingan ini.

Maurice Steijn mendapat tugas berat untuk membangkitkan tim promosi tersebut sekaligus menghentikan dominasi Ajax yang berlangsung lebih dari satu dekade.

Baca Juga: Prediksi Skor FC Twente vs Willem II: Tuan Rumah Bidik Menang Telak, Tamu Terpuruk Bagaimana Kondisi Ajax Menjelang Pertandingan? Ajax bertekad kembali meraih kemenangan setelah kehilangan keunggulan dua gol ketika menghadapi FC Twente pada pertandingan terakhir sebelum jeda internasional.

Pasukan Michel harus puas bermain imbang 2-2 meskipun sempat berada dalam posisi nyaman untuk mengamankan tiga poin.

Tolu Arokodare dan pemain pengganti Rayane Bounida membawa Ajax unggul dua gol sebelum pertandingan memasuki setengah jam terakhir.

Namun, gol bunuh diri Dies Janse dan penalti Wout Weghorst pada menit kelima tambahan waktu babak kedua menggagalkan kemenangan tersebut.

Hasil imbang itu membuat Ajax kehilangan kesempatan untuk menutup pekan ke-12 sebagai pemimpin klasemen Eredivisie.

Mereka kini mengoleksi 25 poin, sama dengan Feyenoord dan tertinggal satu angka dari PSV Eindhoven yang memburu gelar keempat berturut-turut.

Meski demikian, performa Ajax secara keseluruhan tetap menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Dari enam pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, mereka mencatat lima kemenangan beruntun sebelum ditahan imbang FC Twente.

Produktivitas serangan menjadi salah satu kekuatan utama Ajax untuk menghadapi tim yang sedang berjuang menghindari degradasi.

Dukungan publik Johan Cruyff Arena juga memberikan keuntungan psikologis bagi tuan rumah untuk kembali mengamankan tiga poin.

Bisakah ADO Den Haag Mengakhiri Kutukan 15 Tahun? ADO Den Haag menghadapi tantangan besar karena belum pernah mengalahkan Ajax sejak kemenangan 3-2 pada Maret 2011.

Setelah pertandingan tersebut, mereka melewati 20 pertemuan kompetitif tanpa kemenangan dan mengalami enam kekalahan beruntun dalam duel terbaru.

Maurice Steijn kini dipercaya menangani ADO Den Haag setelah manajemen memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Robin Peter.

Pergantian tersebut dilakukan menyusul catatan mengecewakan berupa hanya satu kemenangan dalam 11 pertandingan Eredivisie.

Sebelum Steijn memulai tugasnya, pelatih sementara Levi Schwiebbe berhasil membawa ADO Den Haag mengalahkan Sparta Rotterdam dengan skor 3-1.

Kemenangan itu memberikan dorongan moral sekaligus menjaga peluang tim untuk keluar dari zona degradasi.

ADO Den Haag kini hanya tertinggal satu poin dari Telstar yang menempati posisi ke-16 atau zona playoff degradasi.

Mereka juga berjarak dua angka dari SBV Excelsior sehingga kemenangan berikutnya berpotensi mengubah posisi mereka apabila hasil pertandingan lain mendukung.

Sayangnya, performa tandang ADO Den Haag masih menjadi persoalan serius sepanjang perjalanan musim ini.

Dari enam pertandingan tandang, mereka hanya mengumpulkan dua poin dari kemungkinan 18 angka dan gagal mencetak gol dalam tiga laga.

Catatan pribadi Steijn ketika menghadapi Ajax juga tidak memberikan banyak alasan untuk optimistis.

Dalam 15 pertemuan sebelumnya melawan klub Amsterdam tersebut, dia belum pernah meraih kemenangan dan harus menerima 11 kekalahan.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Kedua Tim? Ajax kemungkinan kembali kehilangan Julian Brandt yang belum bermain sejak mengalami cedera ketika menghadapi AZ Alkmaar pada akhir Oktober.

Gelandang serang asal Jerman tersebut sudah mengoleksi enam gol sehingga ketidakhadirannya berpotensi mengurangi variasi serangan tuan rumah.

Meski demikian, Ajax masih mempunyai Tolu Arokodare yang telah menghasilkan tujuh gol dan satu assist sepanjang musim.

Penyerang tersebut diperkirakan menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan ADO Den Haag melalui penyelesaian akhir yang efektif.

Oscar Gloukh juga berpotensi memainkan peran penting karena sudah mencatatkan enam assist dalam kompetisi liga.

Dua assist terakhirnya tercipta ketika Ajax bermain imbang 2-2 menghadapi FC Twente sebelum jeda internasional.

Selain Brandt, kondisi Anton Gaaei masih harus diperiksa sebelum pertandingan, sementara Simon Adingra dan Viktor Tsygankov dipastikan absen.

Kasper Dolberg juga belum tersedia karena masih menjalani pemulihan cedera lutut yang membuatnya menepi dalam waktu panjang.

Di kubu ADO Den Haag, Steijn tidak bisa memainkan Alex Pozo dan Luka Reischl yang mengalami masalah cedera. Juho Kilo diperkirakan menjadi pengatur permainan melalui kemampuan distribusi bola dan kreativitasnya di lini tengah.

Untuk urusan mencetak gol, ADO Den Haag mengandalkan Nigel Thomas yang sudah mengoleksi empat gol liga.

Yannick Eduardo menyumbangkan tiga gol, sedangkan Evan Rottier menambahkan dua gol untuk membantu produktivitas tim promosi tersebut.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Ajax vs ADO Den Haag Ajax diperkirakan menggunakan kombinasi pengalaman dan kreativitas untuk menguasai permainan sejak menit awal pertandingan.

Sementara itu, ADO Den Haag kemungkinan memilih pendekatan lebih berhati-hati dengan mengandalkan serangan balik untuk mengeksploitasi kelemahan pertahanan tuan rumah.

Prediksi susunan pemain Ajax (4-2-3-1): Ter Stegen; Rosa, Bouman, Janse, Wijndal; Amrabat, Baas; Klaassen, Mokio, Gloukh; Arokodare.

Prediksi susunan pemain ADO Den Haag (4-2-3-1): Nikiema; De Ruijter, Mulder, Waem, Hokke; Kilo, Jimenez; Van Mieghem, Rottier, Hawkins; Thomas.

Ajax memang memperlihatkan kelemahan konsentrasi pertahanan ketika kehilangan keunggulan dua gol menghadapi FC Twente.

Situasi tersebut memberikan peluang bagi ADO Den Haag yang baru saja mencetak tiga gol ketika mengalahkan Sparta Rotterdam.

Namun, kualitas individu dan konsistensi permainan Ajax masih lebih menjanjikan dibandingkan performa tandang ADO Den Haag sepanjang musim.

Kreativitas Gloukh serta ketajaman Arokodare diperkirakan menjadi pembeda meskipun tuan rumah berpotensi kembali kebobolan.