JawaPos.com — Prediksi skor FC Twente vs Willem II mengarah pada kemenangan tuan rumah dengan skor 3-0 dalam lanjutan Eredivisie Belanda di Stadion De Grolsch Veste, Enschede, Minggu (22/11/2026) pukul 18.15 WIB.

Perbedaan performa kedua tim menjadi alasan kuat FC Twente lebih diunggulkan untuk meraih tiga poin sekaligus menjaga persaingan gelar juara.

FC Twente sedang berusaha mempertahankan posisinya di papan atas klasemen Eredivisie setelah menunjukkan performa konsisten sepanjang awal musim 2026/2027.

Sebaliknya, Willem II datang dengan kondisi memprihatinkan karena belum sekalipun merasakan kemenangan di kompetisi domestik.

FC Twente Berpeluang Dekati Puncak Klasemen Eredivisie FC Twente memiliki kesempatan memperpendek jarak dengan PSV Eindhoven yang saat ini memimpin klasemen Eredivisie dengan keunggulan dua poin.

Tim asuhan John van den Brom membutuhkan kemenangan untuk terus memberikan tekanan kepada para pesaing dalam perebutan gelar juara.

Sebelum jeda internasional, FC Twente bermain imbang 2-2 melawan Ajax dalam pertandingan yang memperlihatkan mentalitas kuat para pemainnya.

Mereka berhasil bangkit setelah tertinggal dua gol hingga pertengahan babak kedua dan menyelamatkan satu poin penting.

Hasil tersebut memang menghentikan rentetan empat kemenangan beruntun FC Twente di Eredivisie, tetapi tetap menjadi modal positif menghadapi Willem II.

Kemampuan bangkit dari situasi sulit memperlihatkan karakter kompetitif yang semakin berkembang dalam skuad John van den Brom.

Kekuatan utama FC Twente musim ini terletak pada organisasi pertahanan yang sangat solid dibandingkan sebagian besar pesaingnya.

Mereka baru kebobolan 12 gol, menjadikannya tim dengan pertahanan terbaik di Eredivisie berdasarkan statistik menjelang pertandingan.

Meski produktivitas golnya masih berada di bawah Feyenoord, PSV Eindhoven, dan Ajax, FC Twente tetap memiliki kemampuan menyerang yang mengesankan.

Salah satu bukti paling mencolok terlihat ketika mereka menghancurkan SBV Excelsior dengan skor fantastis 9-0 sekitar tiga pekan sebelumnya.

Catatan tersebut menjadi peringatan serius bagi Willem II yang justru memiliki pertahanan paling rapuh di kompetisi musim ini.

FC Twente juga telah mencetak 14 gol pada 30 menit terakhir pertandingan, memperlihatkan kemampuan menjaga intensitas serangan hingga penghujung laga.

Namun, FC Twente tetap harus memperbaiki performa kandang setelah hanya mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan terakhir di Enschede.

Mereka berusaha menghindari tiga pertandingan kandang Eredivisie tanpa kemenangan secara beruntun untuk pertama kalinya sejak April 2025.

Willem II Belum Menang, Pertahanan Kebobolan 40 Gol Willem II menghadapi tantangan luar biasa berat karena masih terpuruk di dasar klasemen Eredivisie dengan koleksi tiga poin.

Tim berjuluk De Superkruiken bahkan belum mencatatkan satu kemenangan sepanjang perjalanan kompetisi musim 2026/2027.

Pergantian pelatih dari John Stegeman kepada Jurgen Streppel belum memberikan perubahan signifikan terhadap hasil pertandingan Willem II.

Sebelumnya, Stegeman hanya mampu mengumpulkan dua poin dari kemungkinan 27 poin selama sembilan pertandingan.

Pada pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, Willem II berhasil menghentikan enam kekalahan beruntun dengan bermain imbang 1-1 melawan PEC Zwolle.

Meski menjadi perkembangan positif, hasil tersebut belum cukup untuk mengangkat mereka keluar dari tekanan zona degradasi.

Situasi Willem II semakin mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan perjalanan mereka pada musim 2024/2025 yang berakhir dengan degradasi.

Pada tahapan kompetisi yang sama, koleksi poin mereka sekarang bahkan tertinggal 12 angka dibandingkan musim tersebut.

Masalah terbesar Willem II terletak pada ketidakseimbangan antara produktivitas serangan dan ketahanan lini belakang sepanjang musim.

Mereka baru mencetak 11 gol, sementara gawangnya sudah kebobolan 40 kali, menjadikan kedua catatan tersebut yang terburuk di liga.

Kondisi tersebut semakin berbahaya karena Willem II telah kebobolan 19 gol pada 30 menit terakhir pertandingan musim ini.

Statistik tersebut berpotensi menjadi kelemahan fatal ketika menghadapi FC Twente yang justru sangat produktif pada periode serupa.

Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain FC Twente vs Willem II FC Twente dipastikan menghadapi pertandingan ini tanpa sejumlah pemain penting akibat cedera yang belum sepenuhnya pulih.

Max Bruns masih absen sejak September, sementara Stav Lemkin menjalani pemulihan cedera jangka panjang yang dialaminya sebelum musim dimulai.

Filip Erik Thorvaldsen juga diperkirakan melewatkan pertandingan keenam secara beruntun, sedangkan penjaga gawang utama Lars Unnerstall belum tersedia.

Meski demikian, FC Twente tetap memiliki kedalaman skuad untuk mempertahankan kualitas permainan menghadapi Willem II.

Perhatian utama tertuju kepada Wout Weghorst yang sudah mengoleksi sembilan gol dan bersaing dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak.

Ketajaman penyerang tersebut berpeluang menjadi pembeda ketika menghadapi lini pertahanan Willem II yang kerap kehilangan konsentrasi.

Di kubu Willem II, Justin Hoogma dipastikan absen akibat cedera lutut, sementara Amine Lachkar masih mengalami masalah pangkal paha.

Penjaga gawang Thomas Didillon juga diragukan tampil setelah hanya mencatatkan satu penampilan sejak pertengahan Agustus.

Prediksi susunan pemain FC Twente (4-2-3-1): Drommel; Van Rooy, Propper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Rots, Taha, Orjasaeter; Weghorst.

Prediksi susunan pemain Willem II (4-2-3-1): Delanghe; Tjoe-A-On, Dekker, Stam, Ter Avest; Twigt, Zarrouk; Van Crooy, Van Aalst, Vilhena; Haen.

Prediksi Skor FC Twente vs Willem II: Mengapa 3-0? FC Twente memiliki keunggulan mencolok dari segi kualitas pemain, organisasi pertahanan, produktivitas serangan, hingga konsistensi hasil pertandingan.

Selain itu, John van den Brom belum pernah kalah dalam 11 pertemuan sebelumnya melawan Jurgen Streppel dengan catatan tujuh kemenangan dan empat hasil imbang.

Rekor tersebut memberikan keuntungan psikologis tambahan bagi FC Twente yang sedang memburu kemenangan keempat secara beruntun dalam pertemuan melawan Willem II.

Dukungan publik De Grolsch Veste juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap tim tamu sejak menit awal.

Willem II kemungkinan akan berusaha bermain lebih disiplin untuk membatasi ruang gerak para penyerang FC Twente.

Namun, buruknya catatan pertahanan dan minimnya produktivitas gol membuat peluang mereka mencuri poin terlihat sangat kecil.

FC Twente diperkirakan mampu mengendalikan jalannya pertandingan dengan memanfaatkan kreativitas lini tengah serta ketajaman Wout Weghorst.

Jika mampu mencetak gol lebih dahulu, tuan rumah berpeluang memperbesar keunggulan melalui tekanan berkelanjutan sepanjang pertandingan.

Kemenangan tersebut diperkirakan menjaga FC Twente tetap dekat dengan puncak klasemen, sekaligus memperpanjang penderitaan Willem II dalam perjuangan menghindari degradasi.