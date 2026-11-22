JawaPos.com - Inter Milan akan menghadapi ujian dari Atalanta BC pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027. Pertandingan di New Balance Arena, Bergamo, Minggu (22/11/2026) pukul 20.45 waktu Italia atau Senin (23/11/2026) pukul 02.45 WIB, menjadi kesempatan bagi Nerazzurri untuk melanjutkan tren positif.

Inter datang dengan modal lebih meyakinkan dibandingkan tuan rumah. Tim asuhan Cristian Chivu berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 28 poin dari 11 pertandingan. Sementara itu, Atalanta masih tertahan di posisi ke-11 dengan raihan 14 poin.

Nerazzurri juga memiliki catatan pertemuan yang cukup dominan atas Atalanta. Rekor tersebut menjadi salah satu modal penting bagi Inter untuk membawa pulang tiga poin dari Bergamo.

Inter Milan Lebih Konsisten, Atalanta Masih Berbenah Inter Milan mulai menunjukkan konsistensi setelah melewati periode yang kurang menyenangkan. Kemenangan atas Feyenoord di Liga Champions dan Como di Serie A menjadi respons positif setelah mereka kalah dalam Derby della Madonnina melawan AC Milan.

Kondisi berbeda dialami Atalanta. Tim besutan Maurizio Sarri baru saja mengakhiri rentetan empat pertandingan tanpa kemenangan di Serie A setelah mengalahkan Monza dengan skor tipis 1-0 sebelum jeda internasional.

Gol Nikola Krstovic dalam pertandingan tersebut memberikan tambahan kepercayaan diri bagi Atalanta. Penyerang asal Montenegro itu juga menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan Inter karena sudah mengoleksi tujuh gol di Serie A musim ini.

Meski demikian, lini pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Sarri. Atalanta telah kebobolan 20 gol dalam 11 pertandingan liga. Catatan tersebut tentu menjadi perhatian karena mereka akan menghadapi salah satu lini serang paling produktif di kompetisi.

Baca Juga: Prediksi Skor Bologna vs Udinese: Tuan Rumah On Fire, Zebrette Terpuruk Rekor Pertemuan Berpihak kepada Inter Dari sisi rekor pertemuan, Inter memiliki keunggulan cukup mencolok. Atalanta belum mampu mengalahkan Nerazzurri dalam tujuh pertandingan kandang terakhir. Dalam periode tersebut, mereka mencatatkan dua hasil imbang dan lima kekalahan.

Kemenangan kandang terakhir Atalanta atas Inter terjadi pada November 2018 dengan skor 4-1. Setelah itu, Nerazzurri justru mampu memenangi empat kunjungan terakhir ke Bergamo dengan torehan delapan gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Catatan tersebut menjadi modal psikologis bagi Inter. Namun, Atalanta tetap berpeluang memberikan perlawanan, terutama jika mampu memanfaatkan dukungan suporter sendiri.

Kondisi Pemain dan Perkiraan Susunan Pemain Kondisi pemain juga menjadi perhatian kedua tim menjelang pertandingan. Inter berpeluang kembali diperkuat Lautaro Martinez setelah menjalani pemulihan cedera. Namun, Aleksandar Stankovic dan Ange-Yoan Bonny masih masuk daftar pemain yang absen.

Marcus Thuram diperkirakan kembali menjadi andalan di lini depan. Penyerang asal Prancis tersebut sudah mencetak enam gol di Serie A musim ini. Ia berpeluang berduet dengan Francesco Pio Esposito yang juga mulai memberikan kontribusi bagi tim.

Di kubu Atalanta, Isak Hien, Odilon Kossounou, dan Thomas Kristensen masih mengalami masalah kebugaran. Gianluca Gaetano juga diragukan tampil.

Meski begitu, Raoul Bellanova dan Giacomo Raspadori berpeluang kembali masuk skuad setelah pulih dari cedera paha.

Atalanta diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Marco Carnesecchi di bawah mistar. Lini belakang kemungkinan diisi Davide Zappacosta, Giorgio Scalvini, Sead Kolasinac, dan Lorenzo Bernasconi.

Sementara itu, Inter diprediksi memakai formasi 3-5-2. Josep Martinez berpeluang menjadi penjaga gawang, dengan Yann Bisseck, Manuel Akanji, dan Alessandro Bastoni mengisi lini pertahanan. Thuram dan Pio Esposito diperkirakan menjadi duet penyerang.

Prediksi Skor Atalanta vs Inter Milan Sejumlah prediksi skor juga lebih mengunggulkan Inter. Sports Mole memperkirakan Nerazzurri menang 3-1, sedangkan Football Whispers memprediksi kemenangan 2-1. Forebet turut menjagokan Inter dengan skor 3-1 dan peluang kemenangan tim tamu sebesar 57 persen.

Melihat perbedaan konsistensi, kualitas skuad, serta rekor pertemuan kedua tim, Inter memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan.

Atalanta tetap berpotensi memberikan perlawanan melalui Krstovic dan De Ketelaere. Namun, rapuhnya pertahanan bisa menjadi celah bagi tim tamu untuk menciptakan peluang.