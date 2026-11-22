JawaPos.com - Chelsea kembali menghadapi periode sulit setelah menelan kekalahan telak 1-4 dari Leeds United pada pekan ke-11 Premier League 2026/2027. Hasil tersebut menjadi pukulan besar bagi The Blues, terlebih Leeds datang ke Stamford Bridge dengan catatan belum pernah menang di kandang Chelsea sepanjang abad ke-21.

Leeds terakhir kali mengalahkan Chelsea di markas The Blues pada 1999. Namun, catatan buruk itu akhirnya terhenti setelah tim tamu berhasil membobol gawang Chelsea sebanyak empat kali.

Usai pertandingan, Xabi Alonso mengakui performa timnya sedang tidak baik.

“Kami sedang berada dalam momen yang rapuh. Kami harus lebih tangguh. Itu merupakan sesuatu yang wajib dalam kompetisi ini,” ujar Alonso dikutip dari ESPN.

Cedera Caicedo Jadi Titik Balik Pertandingan Masalah Chelsea semakin bertambah setelah Moises Caicedo mengalami cedera pada menit ke-22. Gelandang asal Ekuador itu terjatuh dengan posisi punggung yang tidak ideal ketika melakukan tekel sehingga harus ditarik keluar lapangan.

Sebelumnya, Chelsea sudah kehilangan penyerang andalan Joao Pedro dan bek Maxence Lacroix karena cedera. Absennya sejumlah pemain penting membuat Alonso harus menghadapi keterbatasan pilihan dalam menyusun kekuatan tim.

Alonso mengakui keluarnya Caicedo menjadi salah satu titik balik pertandingan. Menurutnya, Chelsea kehilangan momentum dan tidak mampu mengembalikan kepercayaan diri setelah kebobolan gol penyeimbang.

“Setelah Moises keluar, kami benar-benar kehilangan momentum. Sampai saat itu, permainan kami berjalan cukup baik. Namun, sejak momen itu, mereka [Leeds] mulai percaya diri, sedangkan kami justru kehilangan kepercayaan diri. Setelah itu, kami tidak pernah mendapatkan perasaan yang baik dan tidak mampu keluar dari tekanan. Semuanya berubah sepenuhnya,” kata Alonso.

Meski demikian, Alonso tidak ingin menjadikan cedera Caicedo sebagai satu-satunya alasan di balik kekalahan Chelsea. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa hasil buruk tersebut harus ditanggung bersama oleh seluruh anggota tim.

“Saya tidak merasa dikecewakan. Kami menghadapi ini sebagai sebuah tim, sebagai satu kesatuan. Kami harus saling mendukung dan menemukan solusi agar bisa tampil lebih baik karena situasi seperti ini akan terjadi,” ujar Alonso.

Xabi Alonso Soroti Mentalitas Pemain Chelsea Selain kehilangan momentum setelah Caicedo keluar, Alonso juga menyoroti aspek mentalitas dan kemampuan pemain dalam menghadapi duel fisik.

“Ada beberapa momen ketika kami tidak bersaing pada level yang seharusnya. Namun, persoalan fisik dan duel bukan satu-satunya penjelasan. Dari sisi mentalitas, kami bisa tampil lebih baik,” tambahnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Alonso menilai persoalan Chelsea tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik maupun absennya pemain akibat cedera. Mentalitas dan kemampuan tim untuk menghadapi tekanan juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

Inkonsistensi Chelsea Kian Terlihat Kekalahan dari Leeds semakin memperlihatkan inkonsistensi Chelsea dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini.

Sebelum jeda internasional, The Blues juga menelan kekalahan 0-1 dari Sunderland yang saat itu menempati posisi terbawah klasemen Liga Inggris.

Kurang dari sebulan sebelumnya, Chelsea juga kalah dari Tottenham Hotspur di Stamford Bridge. Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Tottenham di markas Chelsea sejak 2018.

Catatan pertahanan Chelsea juga menjadi perhatian. Hingga pekan ke-11 Premier League 2026/2027, The Blues sudah kebobolan 20 gol.