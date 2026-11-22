JawaPos.com - Persaingan Premier League 2026/2027 kembali menghadirkan pertandingan besar. Liverpool akan menjamu rival abadinya, Manchester United, pada pekan ke-11 di Stadion Anfield, Minggu (22/11/2026) pukul 23.30 WIB.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim datang dengan kondisi dan target berbeda.

Liverpool berusaha mempertahankan posisinya dalam persaingan empat besar klasemen. Sementara itu, Manchester United membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi setelah menjalani awal musim yang jauh dari harapan.

Liverpool memang lebih diunggulkan karena akan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Manchester United tetap memiliki peluang memberikan kejutan, terlebih pertemuan kedua klub selalu menghadirkan persaingan tersendiri.

Debut Mauricio Pochettino Jadi Sorotan Perhatian utama menjelang pertandingan tertuju pada perubahan besar di kubu Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah tersebut baru saja menunjuk Mauricio Pochettino sebagai pelatih kepala menggantikan Michael Carrick.

Kehadiran Pochettino diharapkan mampu membawa perubahan terhadap permainan Manchester United. Pelatih asal Argentina itu sudah cukup mengenal atmosfer sepak bola Inggris setelah sebelumnya menangani sejumlah klub Premier League.

Meski demikian, tugas Pochettino tidak akan mudah. Ia harus segera memperbaiki sejumlah persoalan yang selama ini menghambat performa Manchester United.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar. Sementara itu, sektor pertahanan juga belum menunjukkan konsistensi.

Manchester United baru mencatatkan satu clean sheet sepanjang musim ini. Catatan tersebut memperlihatkan masih adanya masalah dalam menjaga organisasi pertahanan, terutama ketika menghadapi lawan yang memiliki kualitas serangan tinggi.

Waktu persiapan yang singkat juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pochettino. Menghadapi Liverpool di Anfield bukan pertandingan ideal untuk melakukan banyak eksperimen, terlebih tekanan terhadap Manchester United sedang cukup besar.

Liverpool Juga Tidak dalam Kondisi Terbaik Di sisi lain, Liverpool juga tidak sepenuhnya berada dalam kondisi terbaik. Performa The Reds dalam beberapa pertandingan terakhir masih naik turun.

Mereka memang berhasil mengalahkan Crystal Palace dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir Premier League. Namun, sebelumnya Liverpool harus mengakui keunggulan Fenerbahce di Liga Champions.

Liverpool juga memiliki sejumlah pemain yang belum bisa dipastikan tampil. Hugo Ekitike dan Conor Bradley dipastikan absen karena cedera. Sementara Ryan Gravenberch dan Jeremie Frimpong masih diragukan bisa memperkuat tim.

Kondisi tersebut membuat Andoni Iraola perlu mempertimbangkan komposisi terbaik untuk menghadapi Manchester United. Liverpool tetap memiliki sejumlah pemain berkualitas, terutama di sektor tengah dan lini serang.

Alexander Isak diperkirakan menjadi pilihan utama di posisi penyerang tengah. Ia berpotensi mendapatkan dukungan dari Florian Wirtz, Cody Gakpo, dan Barcola untuk membongkar pertahanan tim tamu.

Sementara itu, Manchester United masih harus kehilangan Carlos Baleba, Benjamin Sesko, dan Manuel Ugarte akibat cedera. Ayden Heaven, Luke Shaw, serta Marcus Rashford juga masih diragukan tampil.

Kabar positif datang dari Lisandro Martinez yang sudah menyelesaikan hukuman suspensi. Kehadirannya bisa memberikan tambahan kekuatan bagi lini belakang Manchester United yang membutuhkan kestabilan.

Rekor Pertemuan Beri Harapan bagi Manchester United Jika melihat catatan pertemuan, Manchester United sebenarnya memiliki modal cukup menarik. Mereka tidak terkalahkan dalam tiga pertemuan terakhir melawan Liverpool.

Bahkan, Setan Merah berhasil memenangkan dua pertandingan menghadapi The Reds pada musim sebelumnya.

Pada pertemuan terakhir 3 Mei 2026, Manchester United menang dengan skor 3-2. Sebelumnya, mereka juga berhasil mengalahkan Liverpool 2-1 di Anfield pada Oktober 2025.

Meski demikian, Liverpool tetap memiliki keuntungan dari sisi kandang. Dukungan suporter di Anfield bisa menjadi faktor penting, terutama ketika pertandingan berlangsung ketat.

Pertandingan ini diperkirakan berjalan terbuka dengan kedua tim berusaha mencari gol sejak awal. Liverpool kemungkinan akan lebih banyak mengambil inisiatif serangan, sedangkan Manchester United bisa memanfaatkan kecepatan pemain depan melalui serangan balik.

Bruno Fernandes diperkirakan menjadi salah satu pemain penting dalam upaya Manchester United membangun serangan. Pergerakannya bersama Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo berpotensi merepotkan pertahanan Liverpool.

Prediksi Skor Liverpool vs Manchester United Melihat kondisi kedua tim, Liverpool sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Namun, perubahan pelatih di kubu Manchester United membuat hasil akhir tetap sulit dipastikan.

Liverpool diprediksi harus bekerja keras untuk mengamankan tiga poin. Manchester United berpeluang memberikan perlawanan, tetapi persoalan konsistensi pertahanan bisa kembali menjadi kendala.

Dengan keuntungan bermain di Anfield, Liverpool memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan pertandingan. Namun, Setan Merah tetap berpotensi mencetak gol melalui serangan balik dan kreativitas Bruno Fernandes.

Duel dua rival abadi ini diprediksi berlangsung ketat dengan produktivitas gol dari kedua kubu.