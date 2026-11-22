JawaPos.com — Prediksi skor Marseille vs Le Mans mengarah pada kemenangan telak 4-1 untuk tuan rumah dalam pertandingan pekan ke-11 Ligue 1 2026/2027 di Stade Velodrome, Senin (23/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Marseille sedang memburu kemenangan keenam beruntun untuk mendekati Paris Saint-Germain, sedangkan Le Mans berjuang menjauh dari zona degradasi setelah lebih dari dua bulan tanpa kemenangan.

Marseille memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Lens 2-1 pada laga sebelumnya.

Sebaliknya, Le Mans harus puas bermain imbang melawan Monaco meski berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada penghujung pertandingan.

Perbedaan performa kedua tim menjadi alasan Marseille lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini. Apalagi, pasukan Bruno Genesio memiliki lini serang paling produktif di Ligue 1 dengan koleksi 22 gol dari 10 pertandingan.

Mengapa Marseille Diunggulkan Mengalahkan Le Mans?

Marseille menunjukkan kebangkitan luar biasa setelah sempat terpuruk pada awal musim Ligue 1 2026/2027.

Les Olympiens kini menempati peringkat keempat klasemen setelah meraih lima kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Perjalanan tersebut terasa istimewa mengingat Marseille sebelumnya menelan lima kekalahan dari enam pertandingan pembuka.

Situasi itu sempat membuat mereka terjebak di zona degradasi dan hanya berjarak satu poin dari dasar klasemen pada akhir September.

Titik balik Marseille terjadi setelah kekalahan tipis 1-2 dari Paris Saint-Germain pada 20 September 2026. Sejak pertandingan tersebut, anak asuh Bruno Genesio berhasil menyapu bersih lima laga liga berikutnya dengan kemenangan.

Hasil positif itu membawa Marseille hanya terpaut lima poin dari PSG yang memimpin klasemen. Peluang memperkecil jarak semakin terbuka karena mereka akan menghadapi Le Mans yang sedang mengalami kesulitan.

Ketajaman lini depan menjadi senjata utama Marseille dalam membangun momentum kebangkitan tersebut. Koleksi 22 gol dari 10 pertandingan menunjukkan produktivitas serangan mereka berada di level tertinggi kompetisi.

Namun, performa Marseille di kompetisi Eropa masih menyisakan persoalan yang perlu segera diperbaiki.

Mereka baru mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan fase liga UEFA Europa League sehingga masih berada di luar zona kelolosan.

Seberapa Buruk Performa Le Mans Menjelang Pertandingan? Le Mans datang ke Stade Velodrome dengan kondisi kurang ideal setelah gagal memenangkan pertandingan liga selama lebih dari dua bulan.

Tim asuhan Patrick Videira kini menghuni peringkat ke-15 dengan delapan poin dan hanya unggul selisih gol atas zona degradasi.

Situasi tersebut menjadi tantangan berat bagi klub yang baru kembali ke kasta tertinggi sepak bola Prancis setelah menunggu 16 tahun.

Le Mans memastikan promosi pada akhir musim 2025/2026 setelah mengalahkan Bastia 2-0 dan mengungguli Saint-Etienne dalam perebutan posisi kedua.

Awalnya, perjalanan Le Mans di Ligue 1 terlihat cukup menjanjikan karena mereka hanya sekali kalah dalam lima pertandingan pertama.

Namun, performa tersebut tidak mampu dipertahankan sehingga posisi mereka terus merosot mendekati zona berbahaya.

Masalah terbesar Le Mans terletak pada pertahanan yang terlalu mudah ditembus lawan. Mereka sudah kebobolan 19 gol dalam 10 pertandingan dan belum sekalipun mencatatkan clean sheet.

Catatan tersebut menempatkan Le Mans bersama Lens dan Strasbourg sebagai tiga tim yang belum mampu menjaga gawang tetap bersih.

Kondisi ini jelas mengkhawatirkan ketika mereka harus menghadapi Marseille yang memiliki serangan paling produktif.

Dari sisi sejarah pertemuan, Le Mans juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Marseille tidak terkalahkan dalam enam pertemuan terakhir kedua tim, termasuk kemenangan 2-1 di Stade Velodrome pada Januari 2010.

Meski demikian, Le Mans pernah menciptakan kejutan besar dengan mengalahkan Marseille 3-2 di Stade Velodrome pada September 1994.

Kenangan tersebut bisa menjadi motivasi tambahan, meskipun situasi kedua tim saat ini sangat berbeda.

Siapa Pemain Kunci Marseille dan Le Mans? Amine Gouiri diperkirakan menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Le Mans setelah mencetak tujuh gol di Ligue 1 musim ini. Penyerang Marseille tersebut bahkan selalu mencetak gol dalam tiga pertandingan liga terakhirnya.

Ketajaman Gouiri membuatnya berpeluang mendekati Lassine Sinayoko dari Paris FC dalam persaingan pencetak gol terbanyak.

Dukungan Amine Harit, Himad Abdelli, dan Igor Paixao juga dapat membuat serangan Marseille semakin sulit dihentikan.

Marseille masih kehilangan Emerson Palmieri akibat cedera lutut dan Derek Cornelius yang mengalami masalah pinggul.

Namun, Genesio mendapatkan kabar positif setelah Pierre-Emile Hojbjerg, Nayef Aguerd, dan Geoffrey Kondogbia kembali dari jeda internasional tanpa mengalami cedera.

Sementara itu, Le Mans akan mengandalkan Louis Mafouta untuk memberikan ancaman melalui serangan balik.

Penyerang berusia 32 tahun yang direkrut dari Guingamp tersebut sudah menyumbangkan empat gol dalam 10 pertandingan liga.

Le Mans dipastikan kehilangan Adil Bourabaa akibat cedera pergelangan kaki dan Djibril Sidibe karena masalah pada kakinya. Kondisi Samuel Yohou dan Martin Rossignol juga masih diragukan menjelang pertandingan.

Bagaimana Prediksi Susunan Pemain dan Skor Akhir? Marseille diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Jeffrey de Lange sebagai penjaga gawang utama. Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, dan Ulisses Garcia diproyeksikan mengisi empat posisi pertahanan.

Duet Pierre-Emile Hojbjerg dan Tochukwu Nnadi akan bertugas menjaga keseimbangan permainan di lini tengah. Sementara itu, Amine Harit, Himad Abdelli, dan Igor Paixao mendukung Amine Gouiri sebagai ujung tombak.

Le Mans diprediksi mengandalkan Nicolas Kocik di bawah mistar dengan Bamba, Torrente, dan Voyer sebagai tiga bek utama.

Louis Mafouta bersama Gueye akan menjadi tumpuan serangan untuk mencari celah pertahanan Marseille.

Melihat tren performa, produktivitas gol, dan kondisi pertahanan kedua tim, Marseille mempunyai peluang besar mengendalikan pertandingan.

Le Mans masih berpotensi mencetak gol, tetapi kualitas serangan tuan rumah diperkirakan terlalu sulit dibendung.

Kemenangan tersebut berpotensi memperpanjang tren positif Marseille menjadi enam pertandingan liga beruntun sekaligus menjaga tekanan terhadap PSG dalam persaingan papan atas Ligue 1.