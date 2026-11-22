JawaPos.com - AC Milan akan menjamu Frosinone pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027. Pertandingan di Stadion San Siro, Milan, Senin (23/11/2026) pukul 00.00 WIB, menjadi kesempatan bagi Rossoneri untuk melanjutkan tren positif sekaligus mengamankan kemenangan ketiga secara beruntun di kompetisi domestik.

Namun, Frosinone datang dengan modal cukup meyakinkan setelah menunjukkan produktivitas tinggi sejak awal musim.

AC Milan saat ini mengoleksi 24 poin dari 11 pertandingan dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Sementara itu, Frosinone berada tepat di bawahnya, yakni posisi keenam dengan raihan 20 poin.

Selisih empat poin membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua tim. Kemenangan akan membantu AC Milan menjaga persaingan di papan atas, sedangkan Frosinone berpeluang memperkecil jarak sekaligus memperbaiki posisinya.

AC Milan Punya Modal Positif Pasukan Rúben Amorim memiliki modal positif menjelang pertandingan ini. Mereka berhasil mengumpulkan 12 poin dari lima laga terakhir Serie A sebelum jeda internasional.

Kemenangan 2-1 atas Genoa pada pertandingan sebelumnya juga menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tuan rumah.

Selain itu, AC Milan memiliki catatan pertemuan yang cukup baik. Rossoneri belum pernah menelan kekalahan dari Frosinone dalam enam pertemuan sebelumnya di Serie A.

Meski demikian, Frosinone tetap memiliki potensi untuk memberikan kejutan. Tim besutan Massimiliano Alvini tersebut sudah mengoleksi enam kemenangan dari 11 pertandingan musim ini.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu alasan Frosinone patut diwaspadai. Mereka telah mencetak 24 gol, jumlah yang menunjukkan bahwa tim promosi tersebut memiliki kemampuan menyerang cukup baik.

Frosinone juga memperlihatkan ketajamannya dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka sempat bermain imbang dalam laga yang menghasilkan delapan gol melawan Atalanta, kemudian menang telak 5-1 atas Lecce dan mengalahkan Torino dengan skor 2-0.

Situasi tersebut membuat AC Milan harus menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Terlebih, kecepatan pemain sayap dan kemampuan Frosinone dalam situasi satu lawan satu bisa menjadi ancaman bagi pertahanan tuan rumah.

AC Milan Dapat Tambahan Kekuatan Dari sisi komposisi pemain, AC Milan mendapatkan kabar positif dengan kembalinya Strahinja Pavlovic. Bek tersebut sudah pulih dari cedera bahu dan kembali masuk dalam daftar skuad untuk menghadapi Frosinone.

Meski demikian, belum ada kepastian apakah Pavlovic langsung mendapatkan tempat di starting eleven. Kehadirannya tetap menjadi tambahan penting bagi lini belakang Rossoneri yang masih kehilangan sejumlah pemain.

Fikayo Tomori, Mattia Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze, dan Ruben Loftus-Cheek masih belum tersedia untuk pertandingan ini.

Sementara itu, Frosinone juga harus kehilangan beberapa pemain. Gabriele Bracaglia dipastikan absen karena menjalani hukuman suspensi, sedangkan Antonio Raimondo dan Florian Grillitsch masih mengalami masalah kebugaran.

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Frosinone Berdasarkan perkiraan susunan pemain, AC Milan kemungkinan menggunakan formasi 4-4-1-1 dengan Mike Maignan sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Gila, De Winter, Diawara, dan Bartesaghi.

Di sektor tengah terdapat Musah, Modric, Rabiot, dan Moreira. Christian Pulisic diperkirakan bermain di belakang Goncalo Ramos sebagai ujung tombak.

Frosinone diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Palmisani di bawah mistar. Sementara itu, Schmid akan menjadi salah satu pemain penting dalam mendukung permainan lini serang tim tamu.

Prediksi Skor AC Milan vs Frosinone Sejumlah prediksi menempatkan AC Milan sebagai tim yang lebih berpeluang meraih kemenangan. Sports Mole memperkirakan laga berakhir 3-2, sedangkan Football Whispers dan Forebet sama-sama memprediksi kemenangan 3-1 untuk Rossoneri.

AC Milan diperkirakan mampu memanfaatkan keuntungan bermain di San Siro. Namun, produktivitas Frosinone membuat pertandingan ini berpotensi berlangsung cukup ketat.

Rossoneri memiliki modal berupa tren positif dan rekor pertemuan yang lebih baik. Meski demikian, mereka tetap harus mewaspadai lini depan Frosinone yang sudah mencetak 24 gol musim ini.

Dengan mempertimbangkan keunggulan bermain di kandang dan performa kedua tim, AC Milan diprediksi mampu mengamankan tiga poin, meski tidak tanpa perlawanan.